Дельфин едва не утопил двух женщин В Великобритании дельфин-афалина напал на женщин в гидрокостюмах

В Великобритании у берегов графства Дорсет дельфин-афалина по кличке Реджи чуть не утопил двух женщин, передает Daily Mirror. Хищник регулярно появляется в заливе Лайм с февраля.

Реджи — дельфин, который обычно плавает в одиночестве. В начале августа он присоединился к группе людей, совершавших утренний заплыв. Этот случай стал популярным в социальных сетях. Позже у дельфина обнаружили травму, которая, предположительно, была вызвана гребным винтом судна.

Каякер Рис Патерсон рассказал, что дельфин будто целенаправленно атаковал именно женщин, запрыгивая на них.

Когда мы поняли, что он не играет, это было для нас большим шоком. Людям нужно понять, что тут не зал игровых автоматов. Это дикое животное. Он может «слететь с катушек», если ему взбредет в голову, — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в заливе Вакаса с 2022 года зафиксировано не менее 47 случаев нападений дельфинов на людей. Многие из пострадавших получили незначительные укусы, но несколько человек были госпитализированы с переломами и ранами, требующими наложения швов.