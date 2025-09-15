Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 09:26

Персиковый сметанник на все случаи жизни — шедевральный пирог за копейки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сметанный пирог с персиками — это нежное и сочное лакомство, которое сочетает воздушную текстуру теста и ароматную фруктовую начинку. Сметана придает выпечке особую влажность и мягкость, а персики создают естественную сладость. Этот пирог станет идеальным десертом для семейного чаепития или праздничного стола.

3 яйца взбивают с 180 г сахара до пышной массы. Добавляют 200 г сметаны, постепенно вводят 240 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя. Тесто выливают в смазанную форму. 4–6 персиков нарезают дольками, выкладывают поверх теста, посыпают 0,5 ч. л. корицы. Выпекают при 170 °C 50–60 минут до золотистой корочки. Дают полностью остыть в форме перед подачей.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
рецепты
торты
персики
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.