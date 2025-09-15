Персиковый сметанник на все случаи жизни — шедевральный пирог за копейки

Сметанный пирог с персиками — это нежное и сочное лакомство, которое сочетает воздушную текстуру теста и ароматную фруктовую начинку. Сметана придает выпечке особую влажность и мягкость, а персики создают естественную сладость. Этот пирог станет идеальным десертом для семейного чаепития или праздничного стола.

3 яйца взбивают с 180 г сахара до пышной массы. Добавляют 200 г сметаны, постепенно вводят 240 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя. Тесто выливают в смазанную форму. 4–6 персиков нарезают дольками, выкладывают поверх теста, посыпают 0,5 ч. л. корицы. Выпекают при 170 °C 50–60 минут до золотистой корочки. Дают полностью остыть в форме перед подачей.

