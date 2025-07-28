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28 июля 2025 в 11:30

Сочинские бизнесмены продают туристам тень

Туристам в Сочи начали продавать места в тени за 1,5 тысячи рублей

Фото: Nathalie Jamois/Global Look Press

Отдыхающие в Сочи сообщают о завышенных ценах на аренду мест на пляжах, включая не только лежаки, но и места под тенью, передает RG.RU. Аренда места в тени обходится туристам в 1,5 тысячи рублей.

Я думаю, что это какая-то местная нехорошая самостоятельность и цель заработать побольше денег. В таком случае можно обратиться в Роспотребнадзор или в городскую администрацию за разъяснением вопроса, насколько это правомерно, как это дело юридически оформлено,прокомментировал вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Ранее врач рассказала, как распознать аллергию на солнце. Она может проявляться в виде зуда и сыпи на коже. Симптомы обычно возникают на лице, руках и плечах. Эксперт порекомендовала избегать длительного пребывания на солнце в часы пик. Для защиты кожи рекомендуется использовать солнцезащитный крем и носить легкую одежду, прикрывающую кожу.

До этого врач предупредила о возможных рисках купания в море для людей с определенными проблемами кожи. Морская вода может усилить раздражение у пациентов с аллергией, дерматитом, экземой или свежими ранами. Также не рекомендуется купаться после косметических процедур, например, лазера или пилинга.

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