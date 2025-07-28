Россиянам рассказали, в каком случае лучше избегать купания в морской воде Врач Овнанян: купаться в морской воде не стоит при наличии дерматита и аллергии

Дерматит и аллергия являются противопоказанием для купания в море, заявила NEWS.ru врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян. По ее словам, морская вода также может навредить, если на коже есть открытые раны, порезы или свежие шрамы.

Купаться в морской воде не стоит, если на коже есть открытые раны, порезы или свежие шрамы, а также людям с сильной аллергией или кожными болезнями, такими как экзема или дерматит, — соленая вода может усилить раздражение. После косметических процедур, например лазера или пилинга, тоже лучше избегать моря, потому что кожа становится очень чувствительной. Если есть сомнения, лучше обратиться к врачу перед поездкой на море, — сказала Овнанян.

Ранее туристов предостерегли от потенциального заражения в Турции опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру. Новые исследования выявили ДНК таких штаммов, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.