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28 июля 2025 в 04:15

Россиянам рассказали, в каком случае лучше избегать купания в морской воде

Врач Овнанян: купаться в морской воде не стоит при наличии дерматита и аллергии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дерматит и аллергия являются противопоказанием для купания в море, заявила NEWS.ru врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян. По ее словам, морская вода также может навредить, если на коже есть открытые раны, порезы или свежие шрамы.

Купаться в морской воде не стоит, если на коже есть открытые раны, порезы или свежие шрамы, а также людям с сильной аллергией или кожными болезнями, такими как экзема или дерматит, — соленая вода может усилить раздражение. После косметических процедур, например лазера или пилинга, тоже лучше избегать моря, потому что кожа становится очень чувствительной. Если есть сомнения, лучше обратиться к врачу перед поездкой на море, — сказала Овнанян.

Ранее туристов предостерегли от потенциального заражения в Турции опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру. Новые исследования выявили ДНК таких штаммов, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

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