Огнеборцам удалось локализовать лесной пожар в одном из поселков Феодосии Спасатели локализовали лесной пожар в районе поселка Орджоникидзе в Крыму

Крупный лесной пожар, охвативший поселок Орджоникидзе неподалеку от Феодосии в Крыму, был локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, пламя охватило территорию в 35 гектаров. До этого сообщалось, что площадь возгорания увеличилась до 80 гектаров.

Пожар локализован на 35 га, — говорится в сообщении.

На месте пожара работают более 400 человек, привлечена 91 единица техники. В тушении участвуют пожарные МЧС России и «Крым-Спас», а также специалисты лесоохотничьего хозяйства, добровольная пожарная команда и волонтеры.

Пожар в поселке Орджоникидзе вспыхнул 14 сентября, там загорелась сухая растительность. Первоначально площадь пожара оценивалась в шесть гектаров, однако из-за сильного ветра и труднодоступной местности она быстро достигла 20 гектаров.

