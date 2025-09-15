Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 08:23

Огнеборцам удалось локализовать лесной пожар в одном из поселков Феодосии

Спасатели локализовали лесной пожар в районе поселка Орджоникидзе в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный лесной пожар, охвативший поселок Орджоникидзе неподалеку от Феодосии в Крыму, был локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, пламя охватило территорию в 35 гектаров. До этого сообщалось, что площадь возгорания увеличилась до 80 гектаров.

Пожар локализован на 35 га, — говорится в сообщении.

На месте пожара работают более 400 человек, привлечена 91 единица техники. В тушении участвуют пожарные МЧС России и «Крым-Спас», а также специалисты лесоохотничьего хозяйства, добровольная пожарная команда и волонтеры.

Пожар в поселке Орджоникидзе вспыхнул 14 сентября, там загорелась сухая растительность. Первоначально площадь пожара оценивалась в шесть гектаров, однако из-за сильного ветра и труднодоступной местности она быстро достигла 20 гектаров.

Ранее в Иркутске вспыхнул крупный пожар в здании с торговыми павильонами. Площадь возгорания составляет 2,2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. В ликвидации пожара участвуют 40 спасателей, задействовано 12 единиц техники.

