Сухая растительность разгорелась в одном из поселков Феодосии МЧС России: пожарные ликвидируют возгорание сухой растительности в Крыму

В поселке Орджоникидзе под Феодосией продолжается ликвидация крупного природного пожара. Площадь возгорания сухой растительности достигла 20 гектаров из-за сильного ветра и труднодоступной местности, сообщает главное управление МЧС России по Республике Крым.

Природный пожар тушат огнеборцы МЧС России в поселке Орджоникидзе. Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории в поселке Орджоникидзе в Феодосии, — говорится в сообщении.

Первоначально площадь пожара оценивалась в шесть гектаров, однако сложные погодные условия способствовали быстрому распространению огня. Спасатели нарастили группировку сил и средств для борьбы с огнем. На данный момент к тушению привлечено более 130 человек и 32 единицы спецтехники.

По данным спасательных служб, угрозы населенному пункту нет. Ситуация находится на особом контроле прокуратуры Республики Крым.

Ранее сообщалось, что мощный ландшафтный пожар подошел вплотную к поселку Кулешовка в Ростовской области. Общая площадь пожара достигает 1,5 тыс. кв. метров. Локализовать его пытаются 16 спасателей и четыре единицы спецтехники. Из-за сильного задымления в районе Кулешовки произошло несколько ДТП. Дорога на Азов, по данным источников, перекрыта.