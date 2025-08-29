Белоусов раскрыл процент обеспечения бойцов СВО аптечками

Личный состав Вооруженных сил Российской Федерации, который находится в зоне спецоперации, полностью обеспечен современными аптечками первой помощи, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе своего выступления на заседании коллегии Минобороны. Он подчеркнул, что комплектация аптечек была проведена с учетом специфики ведения СВО.

С учетом особенностей ведения СВО личный состав группировок войск обеспечен современными аптечками первой помощи на 100%, — сказал министр.

Ранее Андрей Белоусов говорил, что использование медицинских отрядов, сформированных из добровольцев в зоне специальной военной операции, показало высокую эффективность. По словам министра, данный положительный опыт необходимо расширить и распространить на все военные округа страны.

На том же заседании глава оборонного ведомства сообщил, что в российской армии 97% военнослужащих возвращаются в строй после полученных ранений. Белоусов охарактеризовал данный показатель как высокий.

Также в ходе выступления министр обороны России заявил о значительном снижении боевого потенциала Вооруженных сил Украины. Он отметил существенное уменьшение возможностей ВСУ и добавил, что войска Украины потеряли с начала 2025 года свыше 340 тысяч солдат.