Белоусов раскрыл масштаб потерь ВСУ в 2025 году

Боевой потенциал Вооруженных сил Украины значительно снижен, заявил министр обороны России Андрей Белоусов во время заседании коллегии МО РФ. Он отметил существенное уменьшение возможностей ВСУ и добавил, что войска бывшей советской республики потеряли в 2025 году свыше 340 тыс. солдат.

Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различных вооружений, — сказал министр.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины направляет элитные подразделения на заведомо провальные задания для создания эффектных кадров и поддержания рейтинга президента Владимира Зеленского. Это происходит на фоне общего провала украинской армии. Киев пытается спровоцировать новый виток эскалации путем усиления диверсионной деятельности.

До этого родственники военнослужащих 158-й бригады ВСУ обвинили командование в предательстве и гибели тысяч солдат. Они направили коллективное обращение на имя президента Украины и в Государственное бюро расследований.