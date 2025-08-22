Раскрыто, чем жертвует командование ВСУ ради красивых кадров ВСУ отправляют элитные подразделения на смерть ради Зеленского и красивых кадров

Командование ВСУ отправляет элитные подразделения на заведомо провальные задания ради красивых кадров и поддержания рейтинга украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. Он подчеркнул, что все это происходит на фоне общего провала украинской армии.

На фоне провала ВСУ практически на всех направлениях, Зеленскому просто необходимы маленькие «победы» и красивые кадры для поддержания своего рейтинга. Именно ради этого украинское командование отправляет на заведомо провальные задания элиту своей армии, — полагает собеседник агентства.

Источник также добавил, что Киев пытается спровоцировать новый виток эскалации усилением диверсионной деятельности. Еще одной целью украинских властей он назвал срыв переговорного процесса по урегулированию конфликта.

До этого российские силовые структуры сообщили о практически полной нейтрализации украинской воздушной разведки в зоне СВО. Подразделения противодействия БПЛА и специализированный центр «Рубикон» эффективно уничтожили разведывательные дроны ВСУ на всех направлениях. В результате украинская сторона вынуждена полагаться преимущественно на разведданные, получаемые от Запада.