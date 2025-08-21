Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 22:34

Российские силы лишили ВСУ «глаз с воздуха»

Российские войска практически нейтрализовали аэроразведку ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Воздушная разведка Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции практически полностью нейтрализована российскими войсками, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Данный факт находит подтверждение и в заявлениях противника.

По информации собеседника агентства, украинские разведывательные дроны с высокой вероятностью уничтожаются практически на всех направлениях. Эффективная работа ведется как подразделениями противодействия БПЛА в частях, так и специализированным Центром «Рубикон».

Действительно, количество кадров уничтожения украинских беспилотников бьет все рекорды. […] Работают очень эффективно и грамотно, не давая противнику свободно летать над нашими позициями, — подчеркнул источник.

Украинская сторона называет деятельность «Рубикона» главной причиной провалов своей аэроразведки. Попытки ВСУ поднимать аппараты на большую высоту также не приносят результата, поскольку российские военные научились поражать цели и там.

В сложившейся ситуации ВСУ вынуждены полагаться преимущественно на разведданные, получаемые от западных стран. В первую очередь — от Соединенных Штатов.

Ранее военнослужащий Сил беспилотных систем (СБС) Украины Серафим Гордиенко заявлял, что аэроразведка оперативно-тактического уровня ВСУ может прекратить существование в ближайшие месяцы. Причиной он назвал усиливающееся противодействие Вооруженных сил РФ.

