ВС России готовят «небесные похороны» украинской аэроразведке

Украинская аэроразведка оперативно-тактического уровня может прекратить существование в ближайшие месяцы, заявил военнослужащий Сил беспилотных систем (СБС) Украины Серафим Гордиенко в комментарии «Страна.ua». Причиной он назвал усиливающееся противодействие Вооруженных сил РФ.

Украинская аэроразведка оперативно-тактического уровня в ближайшие месяцы может прекратить свое существование как вид системной деятельности из-за усиливающегося противодействия РФ, — отметил военный.

По словам Гордиенко, российские силы выстраивают эшелонированную линию FPV-перехватчиков, которые препятствуют полетам украинских разведывательных дронов. В результате беспилотники не могут заходить на глубину 15–20 километров в российский тыл.

Вести «секторную разведку» на большинстве направлений пока невозможно, — подчеркнул военнослужащий.

Ранее FPV-дроны российской группировки войск «Север» уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на Харьковском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что военные при этом преодолели помехи, которые производила украинская система РЭБ.