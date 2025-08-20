Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 19:45

ВС России готовят «небесные похороны» украинской аэроразведке

СБС: аэроразведка Украины рискует исчезнуть из-за противодействия ВС России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинская аэроразведка оперативно-тактического уровня может прекратить существование в ближайшие месяцы, заявил военнослужащий Сил беспилотных систем (СБС) Украины Серафим Гордиенко в комментарии «Страна.ua». Причиной он назвал усиливающееся противодействие Вооруженных сил РФ.

Украинская аэроразведка оперативно-тактического уровня в ближайшие месяцы может прекратить свое существование как вид системной деятельности из-за усиливающегося противодействия РФ, — отметил военный.

По словам Гордиенко, российские силы выстраивают эшелонированную линию FPV-перехватчиков, которые препятствуют полетам украинских разведывательных дронов. В результате беспилотники не могут заходить на глубину 15–20 километров в российский тыл.

Вести «секторную разведку» на большинстве направлений пока невозможно, — подчеркнул военнослужащий.

Ранее FPV-дроны российской группировки войск «Север» уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на Харьковском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что военные при этом преодолели помехи, которые производила украинская система РЭБ.

разведка
Украина
ВСУ
дроны
ВС РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне рассказали, что чаще всего отправляют близким в переписках
75 мышей отправились в космос с Байконура на биоспутнике «Бион-М»
Израиль начал наступление на Газу и закрепился в окрестностях
Свекор модели Водяновой переедет в дом Леонардо да Винчи
Легкомоторный самолет рухнул в море во время фестиваля
Россиянин «сжег» во сне восемь квартир на 20 млн рублей
«Замена счетчика» обошлась россиянке почти в 9 млн рублей
ООН призвали расследовать поддержку Украиной террористов в Африке
Мины и снаряды ВОВ найдены при раскопках в европейской столице
Похрустеть через 24 часа: лучший рецепт быстрых малосольных огурцов
Сын Сергея Бодрова отказался покупать машину отца из-за нехватки денег
Прорыв под Днепром, потери ВСУ: ситуация на фронтах СВО вечером 20 августа
Боль в животе мужчины после съеденной сосиски оказалась раком
Дроны ВСУ ранили двух человек в российском регионе
Опасные пауки-осы «захватили» 20 регионов России
В Курске нашли редкий гигантский гриб-краснокнижник
Азербайджан не будет участвовать в конкурсе «Интервидение»
«Ну вот и все, пора в окоп!» Почему США выгоняют украинских беженцев
В «Коровке из Кореновки» нашли опасные микроорганизмы
Россиянам рассказали, стоит ли опасаться новой пандемии COVID-19
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.