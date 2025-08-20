FPV-дроны российской группировки войск «Север» уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на Харьковском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там уточнили, что российские военные при этом преодолели помехи, которые производила украинская система РЭБ.

Расчеты FPV-дронов 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО на Харьковском направлении, — указали в ведомстве.

В МО добавили, что оператор БПЛА оперативно подготовил FPV-дрон. В кратчайшие сроки он произвел боевой вылет с осколочно-фугасной боевой частью.

Ранее информировалось, что в Сумской области зафиксирован случай дружественного огня между украинскими десантниками и колумбийскими наемниками. Это произошло после переброски иностранных наемников для восстановления утраченных позиций в Сумской области. Причина кроется в серьезных проблемах в системе управления украинской армии.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что расчеты БПЛА и артиллерия Южной группировки войск ВС РФ уничтожили два отделения батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе населенного пункта Катериновка на Константиновском направлении в ДНР.