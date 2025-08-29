День знаний — 2025
29 августа 2025 в 19:04

Белоусов оценил эффективность добровольческих медицинских отрядов на СВО

Белоусов предложил распространить опыт добровольческих медотрядов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование в зоне специальной военной операции медицинских отрядов, сформированных из добровольцев, продемонстрировало высокую эффективность, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Данный положительный опыт необходимо расширить и распространить на все военные округа страны, следует из тезисов его выступления на заседании коллегии Минобороны.

Применение в зоне СВО медицинских отрядов, комплектуемых добровольцами, показало свою эффективность, в связи с чем необходимо продолжить данную практику и распространить опыт на все военные округа, — сказал глава Минобороны.

Ранее Белоусов заявил, что боевой потенциал Вооруженных сил Украины значительно снижен. Он отметил существенное уменьшение возможностей ВСУ и добавил, что войска бывшей советской республики потеряли в 2025 году свыше 340 тыс. солдат.

До этого глава Минобороны заявил, что Вооруженные силы России ежемесячно освобождают порядка 600–700 километров территорий в рамках специальной военной операции. Он напомнил, что в начале года войска каждый месяц брали под контроль около 300–400 квадратных километров территорий.

Россия
Андрей Белоусов
спецоперация
добровольцы
медики
