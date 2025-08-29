Использование в зоне специальной военной операции медицинских отрядов, сформированных из добровольцев, продемонстрировало высокую эффективность, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Данный положительный опыт необходимо расширить и распространить на все военные округа страны, следует из тезисов его выступления на заседании коллегии Минобороны.

Ранее Белоусов заявил, что боевой потенциал Вооруженных сил Украины значительно снижен. Он отметил существенное уменьшение возможностей ВСУ и добавил, что войска бывшей советской республики потеряли в 2025 году свыше 340 тыс. солдат.

До этого глава Минобороны заявил, что Вооруженные силы России ежемесячно освобождают порядка 600–700 километров территорий в рамках специальной военной операции. Он напомнил, что в начале года войска каждый месяц брали под контроль около 300–400 квадратных километров территорий.