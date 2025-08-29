Белоусов сравнил темпы наступления армии на СВО с началом года

Вооруженные силы России ежемесячно освобождают порядка 600–700 километров территорий в рамках специальной военной операции, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства. Он напомнил, что в начале года войска каждый месяц брали под контроль около 300–400 квадратных километров территорий.

Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300–400 квадратных километров, то в настоящее время — 600–700, — сказал Белоусов.

Он добавил, что годом ранее на заседании коллегии Минобороны были определены 10 ключевых направлений деятельности ведомства. Главным из них стало достижение победы в специальной военной операции. Кроме того, важно реализовать идеи, озвученные президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Минобороны России сообщили о создании центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем в группировке войск «Центр». Об этом также доложили Белоусову. Центр будет заниматься созданием и усовершенствованием летательных и наземных дронов с учетом опыта СВО.