28 августа 2025 в 14:41

Белоусову доложили о создании нового центра для нужд СВО

Центр развития и применения беспилотников создали в группировке войск «Центр»

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем создали в группировке войск «Центр», сообщили в Минобороны России. О формировании организации доложили министру обороны России Андрею Белоусову.

В ходе работы в инженерном соединении группировки войск «Центр» Андрею Белоусову доложили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем, — сообщили в министерстве.

Центр будет заниматься созданием и усовершенствованием летательных и наземных дронов с учетом опыта СВО. Также в нем будут обучать операторов БПЛА и разрабатывать системы сбросов боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО пройдут испытания первой в России портативной лазерной системы дистанционного разминирования «Посох». Разработка компании LazerBuzz позволяет выжигать взрывчатое вещество без подрыва боеприпаса на расстоянии до 700 метров. Изделие отличается малой стоимостью. Установка предназначена для обезвреживания мин любого типа, неразорвавшихся снарядов, включая термобарические боеприпасы, а также упавших БПЛА.

Россия
Минобороны РФ
Андрей Белоусов
центры
группировки
войска
