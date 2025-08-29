День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 19:04

Белоусов назвал процент возвращений в армию после ранений

Белоусов: в российской армии 97% военных возвращаются в строй после ранений

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО РФ

В российской армии 97% военных возвращаются в строй после ранений, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства. Он назвал такой показатель высоким.

Несмотря на активные боевые действия, сохранили высокий показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения. В настоящее время он поддерживается на уровне 97%, — сказал Белоусов.

Ранее глава Минобороны рассказал, что боевой потенциал Вооруженных сил Украины значительно снизился. Он отметил существенное уменьшение возможностей ВСУ и добавил, что войска бывшей советской республики потеряли в 2025 году свыше 340 тысяч солдат.

До этого стало известно, что командование Вооруженных сил Украины направляет элитные подразделения на заведомо провальные задания для создания эффектных кадров и поддержания рейтинга президента Владимира Зеленского. Это происходит на фоне общего провала украинской армии. Киев пытается спровоцировать новый виток эскалации путем усиления диверсионной деятельности.

Андрей Белоусов
Минобороны РФ
ранения
армия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диковинка на кухне: маринованные огурцы на зиму с арбузом и тархуном
Куда сходить в Москве в выходные 30–31 августа: Неделя моды и парад корги
Путин создал новое управление в своей администрации
Белоусов назвал важное достижение Минобороны в 2025 году
Стало известно, сколько нефти попало в Черное море из-за аварии
В МИД назвали, когда Россия и США обсудят проблемные вопросы
Неожиданное предложение России Китаю, пропажа в Босфоре: что будет дальше
Стала известна реакция Украины на появление российских БЭК у Дуная
Отношение к России, операции, уход со сцены: как сейчас живет Леонтьев
Суд арестовал экс-директора Театра сатиры Агаева на два месяца
Захарова напомнила о добрососедских связях России и Узбекистана
В МИД раскрыли, кто пытается саботировать договоренности саммита на Аляске
В МО назвали число выданных справок об участии в СВО
Режиссер Панков рассказал, каким руководителем оказался Никита Михалков
Белоусов раскрыл процент обеспечения бойцов СВО аптечками
Появились новые подробности о пожаре на АЗС в Дагестане
Росприроднадзор прокомментировал разлив нефти у Новороссийска
Перестрелка произошла в торговом центре Махачкалы
В МО России раскрыли данные о наборе контрактников
Названа единственная страна, не поддержавшая ЕС в осуждении ударов по Киеву
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.