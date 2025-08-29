Белоусов назвал процент возвращений в армию после ранений Белоусов: в российской армии 97% военных возвращаются в строй после ранений

В российской армии 97% военных возвращаются в строй после ранений, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства. Он назвал такой показатель высоким.

Несмотря на активные боевые действия, сохранили высокий показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения. В настоящее время он поддерживается на уровне 97%, — сказал Белоусов.

Ранее глава Минобороны рассказал, что боевой потенциал Вооруженных сил Украины значительно снизился. Он отметил существенное уменьшение возможностей ВСУ и добавил, что войска бывшей советской республики потеряли в 2025 году свыше 340 тысяч солдат.

До этого стало известно, что командование Вооруженных сил Украины направляет элитные подразделения на заведомо провальные задания для создания эффектных кадров и поддержания рейтинга президента Владимира Зеленского. Это происходит на фоне общего провала украинской армии. Киев пытается спровоцировать новый виток эскалации путем усиления диверсионной деятельности.