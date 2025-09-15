Бархатный сезон: идеальное время для отдыха! Куда поехать и что взять?

Если вы хоть раз планировали отдых в начале осени, то наверняка сталкивались с таким понятием как «бархатный сезон». Но задумывались ли вы, что именно означает этот термин? Когда начинается и заканчивается бархатный сезон, в чем его плюсы, где провести это время — об этом и не только читайте в материале NEWS.ru.
Что означает понятие «бархатный сезон»?
Итак, начинаем разбираться с понятием «бархатный сезон». Что это значит? В России под этим названием обычно подразумевают сентябрь, когда на юге страны устанавливается комфортная для отдыха температура. Летняя жара спадает, уступая место приятному теплу и хорошо прогревшейся воде.
По распространенной версии, бархатный сезон получил свое название еще в царской России — с легкой руки аристократии. Сливки общества отправлялись на берег Черного моря именно в сентябре-октябре. При этом отдыхающие облачались в наряды из бархата. Этот материал был достаточно легким и вместе с тем согревающим, чтобы носить его в начале осени. По другой версии, в это время к черноморскому побережью съезжались художники, носившие бархатные плащи.
А что сегодня значит «бархатный сезон»? Простыми словами, это период оптимальной температуры для отдыха у моря. При этом для каждого курорта подразумевается разное время:
В Греции бархатный сезон приходится на октябрь.
В Египте приятная температура устанавливается в октябре — ноябре.
Лучшим временем для поездки в Таиланд считается период с ноября до марта.
Для китайской провинции Гуанчжоу, популярного туристического направления, бархатный сезон длится с начала лета до ноября, а для острова Хайнань — с середины осени до марта.
Болгарию рекомендуют посещать с середины августа до конца сентября.
На берегах Португалии особенно комфортно с сентября до начала зимы.
Даты бархатного сезона на черноморском побережье
Среди жителей РФ наиболее популярным туристическим направлением считается российское Черноморье. Когда начинается бархатный сезон здесь? Комфортная погода на северо-востоке побережья (Сочи, Адлер) устанавливается в августе и держится до конца сентября. А на юге Крыма отдыхать приятно до начала октября.
Плюсы отдыха в этот период: погода, цены, отсутствие толп
Почему сентябрь — это бархатный сезон на Черноморье? Первоочередная причина — это приятная погода. Днем температура воздуха держится в границах от +25 до +30 градусов, ночью — снижается до комфортных +18–20. А значит:
Наступают комфортные дни для долгих прогулок.
Температура морской воды у берега подходит для купания (она составляет около +25 градусов).
Снижается влажность воздуха, дышится легче.
Риск теплового или солнечного удара снижается.
На этом плюсы бархатного сезона не заканчиваются. В сентябре туристический ажиотаж на Черноморье медленно сходит на нет. А потому на пляжах становится не так многолюдно, как летом. В ресторанах и кафе появляется больше свободных мест. Дороги не так загружены. И, что особенно приятно, цены на жилье и отели также идут вниз.
Лучшие курорты для отдыха в бархатный сезон
Итак, мы разобрались, почему сентябрь — это бархатный сезон на юге России. Метеорологи советуют выбирать такие следующие направления:
Кавказские Минеральные Воды (Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки);
Сочи;
Роза Хутор;
Адлер;
Туапсе;
Краснодар;
Абрау-Дюрсо;
Ейск;
Анапа;
Геленджик;
Красная Поляна;
Феодосия;
Коктебель;
Калининградская область;
Дагестан и не только.
Что взять с собой в поездку
Чтобы мелкие неурядицы не омрачили отдых, стоит заранее с особым вниманием подойти к сбору багажа. В поездку стоит взять:
основные документы (паспорт, свидетельства о рождении детей и т. п.);
солнцезащитные очки;
солнцезащитные средства с SPF;
спортивный костюм или другую удобную одежду;
закрытую спортивную или другую удобную обувь;
демисезонную куртку или пальто для дождливых холодных дней;
комплекс теплой одежды (джинсы, легкие свитера, худи и т. п.);
пару комплектов легкой одежды для дневных прогулок (майки, шорты, футболки);
аптечку с пластырями, хлоргексидином, обезболивающим, жаропонижающим, средствами от расстройства желудка;
лекарства, принимаемые на постоянной основе;
зонт;
гаджеты, зарядные устройства, пауэрбанки;
нижнее белье;
средства личной гигиены;
вечерний костюм или платье (по желанию).
Сэкономить место в чемодане можно, заменив бумажные книги на электронный носитель. А шампунь, кондиционер и уходовые средства стоит перелить в небольшие флаконы с дозатором.
Теперь вы знаете, что значит «бархатный сезон» и почему это время считается лучшим для путешествия на юг России. Если вы планируете поездку, не забудьте свериться с нашим чек-листом во время сборов.
