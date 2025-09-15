Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 19:15

Бархатный сезон: идеальное время для отдыха! Куда поехать и что взять?

Бархатный сезон: что это, когда начинается и где лучший отдых Бархатный сезон: что это, когда начинается и где лучший отдых Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы хоть раз планировали отдых в начале осени, то наверняка сталкивались с таким понятием как «бархатный сезон». Но задумывались ли вы, что именно означает этот термин? Когда начинается и заканчивается бархатный сезон, в чем его плюсы, где провести это время — об этом и не только читайте в материале NEWS.ru.

Что означает понятие «бархатный сезон»?

Итак, начинаем разбираться с понятием «бархатный сезон». Что это значит? В России под этим названием обычно подразумевают сентябрь, когда на юге страны устанавливается комфортная для отдыха температура. Летняя жара спадает, уступая место приятному теплу и хорошо прогревшейся воде.

По распространенной версии, бархатный сезон получил свое название еще в царской России — с легкой руки аристократии. Сливки общества отправлялись на берег Черного моря именно в сентябре-октябре. При этом отдыхающие облачались в наряды из бархата. Этот материал был достаточно легким и вместе с тем согревающим, чтобы носить его в начале осени. По другой версии, в это время к черноморскому побережью съезжались художники, носившие бархатные плащи.

Когда начинается и сколько длится бархатный сезон Когда начинается и сколько длится бархатный сезон Фото: Shutterstock/FOTODOM

А что сегодня значит «бархатный сезон»? Простыми словами, это период оптимальной температуры для отдыха у моря. При этом для каждого курорта подразумевается разное время:

  1. В Греции бархатный сезон приходится на октябрь.

  2. В Египте приятная температура устанавливается в октябре — ноябре.

  3. Лучшим временем для поездки в Таиланд считается период с ноября до марта.

  4. Для китайской провинции Гуанчжоу, популярного туристического направления, бархатный сезон длится с начала лета до ноября, а для острова Хайнань — с середины осени до марта.

  5. Болгарию рекомендуют посещать с середины августа до конца сентября.

  6. На берегах Португалии особенно комфортно с сентября до начала зимы.

Даты бархатного сезона на черноморском побережье

Среди жителей РФ наиболее популярным туристическим направлением считается российское Черноморье. Когда начинается бархатный сезон здесь? Комфортная погода на северо-востоке побережья (Сочи, Адлер) устанавливается в августе и держится до конца сентября. А на юге Крыма отдыхать приятно до начала октября.

Отдыхающие на пляже в Крыму Отдыхающие на пляже в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Плюсы отдыха в этот период: погода, цены, отсутствие толп

Почему сентябрь — это бархатный сезон на Черноморье? Первоочередная причина — это приятная погода. Днем температура воздуха держится в границах от +25 до +30 градусов, ночью — снижается до комфортных +18–20. А значит:

  1. Наступают комфортные дни для долгих прогулок.

  2. Температура морской воды у берега подходит для купания (она составляет около +25 градусов).

  3. Снижается влажность воздуха, дышится легче.

  4. Риск теплового или солнечного удара снижается.

На этом плюсы бархатного сезона не заканчиваются. В сентябре туристический ажиотаж на Черноморье медленно сходит на нет. А потому на пляжах становится не так многолюдно, как летом. В ресторанах и кафе появляется больше свободных мест. Дороги не так загружены. И, что особенно приятно, цены на жилье и отели также идут вниз.

Отдых в бархатный сезон Отдых в бархатный сезон Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лучшие курорты для отдыха в бархатный сезон

Итак, мы разобрались, почему сентябрь — это бархатный сезон на юге России. Метеорологи советуют выбирать такие следующие направления:

  • Кавказские Минеральные Воды (Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки);

  • Сочи;

  • Роза Хутор;

  • Адлер;

  • Туапсе;

  • Краснодар;

  • Абрау-Дюрсо;

  • Ейск;

  • Анапа;

  • Геленджик;

  • Красная Поляна;

  • Феодосия;

  • Коктебель;

  • Калининградская область;

  • Дагестан и не только.

Махачкала Махачкала Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что взять с собой в поездку

Чтобы мелкие неурядицы не омрачили отдых, стоит заранее с особым вниманием подойти к сбору багажа. В поездку стоит взять:

  • основные документы (паспорт, свидетельства о рождении детей и т. п.);

  • солнцезащитные очки;

  • солнцезащитные средства с SPF;

  • спортивный костюм или другую удобную одежду;

  • закрытую спортивную или другую удобную обувь;

  • демисезонную куртку или пальто для дождливых холодных дней;

  • комплекс теплой одежды (джинсы, легкие свитера, худи и т. п.);

  • пару комплектов легкой одежды для дневных прогулок (майки, шорты, футболки);

  • аптечку с пластырями, хлоргексидином, обезболивающим, жаропонижающим, средствами от расстройства желудка;

  • лекарства, принимаемые на постоянной основе;

Что взять с собой в поездку в бархатный сезон Что взять с собой в поездку в бархатный сезон Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • купальник;

  • зонт;

  • гаджеты, зарядные устройства, пауэрбанки;

  • нижнее белье;

  • средства личной гигиены;

  • вечерний костюм или платье (по желанию).

Сэкономить место в чемодане можно, заменив бумажные книги на электронный носитель. А шампунь, кондиционер и уходовые средства стоит перелить в небольшие флаконы с дозатором.

Теперь вы знаете, что значит «бархатный сезон» и почему это время считается лучшим для путешествия на юг России. Если вы планируете поездку, не забудьте свериться с нашим чек-листом во время сборов.

Ранее мы рассказали про 15 лучших направлений для путешествия по России в сентябре.

бархатный сезон
бархатныйсезон
Россия
Черноморскоепобережье
Черное море
отдых
путешествия
сентябрь
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.