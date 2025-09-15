Бархатный сезон: идеальное время для отдыха! Куда поехать и что взять?

Бархатный сезон: идеальное время для отдыха! Куда поехать и что взять?

Если вы хоть раз планировали отдых в начале осени, то наверняка сталкивались с таким понятием как «бархатный сезон». Но задумывались ли вы, что именно означает этот термин? Когда начинается и заканчивается бархатный сезон, в чем его плюсы, где провести это время — об этом и не только читайте в материале NEWS.ru.

Что означает понятие «бархатный сезон»?

Итак, начинаем разбираться с понятием «бархатный сезон». Что это значит? В России под этим названием обычно подразумевают сентябрь, когда на юге страны устанавливается комфортная для отдыха температура. Летняя жара спадает, уступая место приятному теплу и хорошо прогревшейся воде.

По распространенной версии, бархатный сезон получил свое название еще в царской России — с легкой руки аристократии. Сливки общества отправлялись на берег Черного моря именно в сентябре-октябре. При этом отдыхающие облачались в наряды из бархата. Этот материал был достаточно легким и вместе с тем согревающим, чтобы носить его в начале осени. По другой версии, в это время к черноморскому побережью съезжались художники, носившие бархатные плащи.

А что сегодня значит «бархатный сезон»? Простыми словами, это период оптимальной температуры для отдыха у моря. При этом для каждого курорта подразумевается разное время:

В Греции бархатный сезон приходится на октябрь. В Египте приятная температура устанавливается в октябре — ноябре. Лучшим временем для поездки в Таиланд считается период с ноября до марта. Для китайской провинции Гуанчжоу, популярного туристического направления, бархатный сезон длится с начала лета до ноября, а для острова Хайнань — с середины осени до марта. Болгарию рекомендуют посещать с середины августа до конца сентября. На берегах Португалии особенно комфортно с сентября до начала зимы.

Даты бархатного сезона на черноморском побережье

Среди жителей РФ наиболее популярным туристическим направлением считается российское Черноморье. Когда начинается бархатный сезон здесь? Комфортная погода на северо-востоке побережья (Сочи, Адлер) устанавливается в августе и держится до конца сентября. А на юге Крыма отдыхать приятно до начала октября.

Плюсы отдыха в этот период: погода, цены, отсутствие толп

Почему сентябрь — это бархатный сезон на Черноморье? Первоочередная причина — это приятная погода. Днем температура воздуха держится в границах от +25 до +30 градусов, ночью — снижается до комфортных +18–20. А значит:

Наступают комфортные дни для долгих прогулок. Температура морской воды у берега подходит для купания (она составляет около +25 градусов). Снижается влажность воздуха, дышится легче. Риск теплового или солнечного удара снижается.

На этом плюсы бархатного сезона не заканчиваются. В сентябре туристический ажиотаж на Черноморье медленно сходит на нет. А потому на пляжах становится не так многолюдно, как летом. В ресторанах и кафе появляется больше свободных мест. Дороги не так загружены. И, что особенно приятно, цены на жилье и отели также идут вниз.

Лучшие курорты для отдыха в бархатный сезон

Итак, мы разобрались, почему сентябрь — это бархатный сезон на юге России. Метеорологи советуют выбирать такие следующие направления:

Кавказские Минеральные Воды (Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки);

Сочи;

Роза Хутор;

Адлер;

Туапсе;

Краснодар;

Абрау-Дюрсо;

Ейск;

Анапа;

Геленджик;

Красная Поляна;

Феодосия;

Коктебель;

Калининградская область;

Дагестан и не только.

Что взять с собой в поездку

Чтобы мелкие неурядицы не омрачили отдых, стоит заранее с особым вниманием подойти к сбору багажа. В поездку стоит взять:

основные документы (паспорт, свидетельства о рождении детей и т. п.);

солнцезащитные очки;

солнцезащитные средства с SPF;

спортивный костюм или другую удобную одежду;

закрытую спортивную или другую удобную обувь;

демисезонную куртку или пальто для дождливых холодных дней;

комплекс теплой одежды (джинсы, легкие свитера, худи и т. п.);

пару комплектов легкой одежды для дневных прогулок (майки, шорты, футболки);

аптечку с пластырями, хлоргексидином, обезболивающим, жаропонижающим, средствами от расстройства желудка;

лекарства, принимаемые на постоянной основе;

купальник;

зонт;

гаджеты, зарядные устройства, пауэрбанки;

нижнее белье;

средства личной гигиены;

вечерний костюм или платье (по желанию).

Сэкономить место в чемодане можно, заменив бумажные книги на электронный носитель. А шампунь, кондиционер и уходовые средства стоит перелить в небольшие флаконы с дозатором.

Теперь вы знаете, что значит «бархатный сезон» и почему это время считается лучшим для путешествия на юг России. Если вы планируете поездку, не забудьте свериться с нашим чек-листом во время сборов.

