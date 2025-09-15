Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 11:40

Россиянам рассказали, когда закончится теплая погода

Синоптик Шувалов: в России теплая погода сохранится до 17 сентября

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Теплая погода в европейской части России сохранится до среды, 17 сентября, сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, сказанным MIR24.TV, 18 сентября начнутся дожди, ожидается снижение дневной температуры до 15–17 градусов тепла.

До среды включительно еще будет очень солнечно и тепло. Давление за эти три дня достаточно заметно упадет — с 753 до 740 мм ртутного столба. Но, несмотря на это, сохранится теплая погода, потому что центр европейской части России окажется на западной периферии антициклона, где южные ветры, — заявил Шувалов.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что аномальные явления осенью станут более частыми. По его словам, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет. Он отметил, что летний сезон будет характеризоваться более медленным повышением температуры по сравнению с осенним и зимним периодами. Кроме того, в Московской области за столетие средние зимние температуры могут увеличиться на 7–10 градусов, отметил Кокорин.

синоптики
дожди
Россия
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.