Россиянам рассказали, когда закончится теплая погода

Теплая погода в европейской части России сохранится до среды, 17 сентября, сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, сказанным MIR24.TV, 18 сентября начнутся дожди, ожидается снижение дневной температуры до 15–17 градусов тепла.

До среды включительно еще будет очень солнечно и тепло. Давление за эти три дня достаточно заметно упадет — с 753 до 740 мм ртутного столба. Но, несмотря на это, сохранится теплая погода, потому что центр европейской части России окажется на западной периферии антициклона, где южные ветры, — заявил Шувалов.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что аномальные явления осенью станут более частыми. По его словам, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет. Он отметил, что летний сезон будет характеризоваться более медленным повышением температуры по сравнению с осенним и зимним периодами. Кроме того, в Московской области за столетие средние зимние температуры могут увеличиться на 7–10 градусов, отметил Кокорин.