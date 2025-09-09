Реабилитация кожи после лета: программа восстановления

Уход за кожей после лета: как восстановить лицо и тело

Летняя пора неизменно ассоциируется с отдыхом на свежем воздухе и прогулками под солнцем. Но для кожи погожие ясные деньки — не радость, а постоянный стресс. И даже лучшие SPF-кремы не всегда спасают от сухости и морщин. Для восстановления эпидермиса требуется целый комплекс процедур. Обо всем, что нужно знать про уход за кожей после лета, читайте в нашей статье.

Основные проблемы кожи после летнего отдыха

В течение всего летнего сезона кожа находится под воздействием ультрафиолетового излучения, соленой или хлорированной воды, сухого воздуха, пыли и не только. В результате после лета кожа часто становится:

Проблемы кожи после лета Фото: Shutterstock/FOTODOM

После летней жары велик риск образования гиперпигментации (всему виной все тот же коварный ультрафиолет), высыпаний и купероза. При недостаточном очищении поры закупориваются, что приводит к появлению акне и раздражений. А из-за обезвоживания эпидермис покрывается мелкими морщинками. Если вы заметили у себя хотя бы несколько из перечисленных симптомов, самое время для восстановления кожи после лета.

Этапы ухода: очищение, увлажнение, восстановление барьера

Сухость кожи после лета — проблема, с которой сталкиваются практически все. Причиной этому являются уже перечисленные раздражители: УФ-лучи, хлорка, соленая морская вода, горячий воздух и не только. Одного увлажняющего крема для борьбы с сухостью недостаточно. Для получения долгосрочного результата необходим трехступенчатый уход за кожей лица. После лета обязательны:

Очищение покрова мягкими средствами (эмульсиями или молочком) без сульфатов и спирта, которые не будут раздражать и без того сухую кожу. Увлажнение легкими средствами на основе гиалуроновой кислоты, пантенола, витаминов С и Е, а также масел (жожоба, авокадо). Восстановление с помощью масок на основе алоэ или гиалуроновой кислоты (достаточно двух-трех процедур в неделю).

Этапы ухода за кожей: очищение, увлажнение, восстановление Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уход за кожей лица после лета должен быть выстроен с учетом индивидуальных особенностей эпидермиса.

Жирной коже необходимы средства, контролирующие выработку себума, или секрета сальных желез. При этом увлажнение никто не отменял. Комбинированная кожа будет рада кремам с легкой гелевой текстурой. Сухой коже после лета подойдут питательные ночные маски, кремы с маслами в составе. Чувствительной коже нужны мягкие средства, способные побороть воспаления (подойдут крема на основе пантенола).

Борьба с пигментными пятнами и фотостарением

Проблемы, требующие отдельного упоминания, — это гиперпигментация и фотостарение. После лета кожа часто покрывается пятнами темнее основного тона и мелкими морщинками. Для борьбы с ними:

Используйте SPF-средства круглый год (УФ-лучи, провоцирующие пигментацию и старение, активны даже в холодные сезоны). Верните в обиход отшелушивающие процедуры (но только после пары недель трехступенчатого ухода за кожей после лета). Избегайте скрабов с крупными частицами или агрессивных пилингов. Отдайте предпочтение деликатным средствам (например, энзимному пилингу). Этого будет достаточно для избавления от ороговевших клеток и возвращения ровного тона эпидермиса.

Все это действенные средства для деликатной депигментации, которая не навредит и без того утомленному кожному покрову.

Омоложение кожи после лета Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уход за телом: как вернуть коже упругость и мягкость

Уход за кожей после лета не ограничивается процедурами для лица. Коже тела также нужна поддержка. Сделайте привычкой:

применение деликатных гелей для душа;

использование теплой воды комнатной температуры;

тщательное обтирание кожи мягким полотенцем;

ежедневное нанесение легких кремов с питательными маслами в составе;

отказ от грубых пилингов и скрабов;

нанесение лосьонов или кремов с SPF.

Уход за кожей тела после лета Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда стоит обратиться к косметологу

Восстановление кожи после лета бывает трудоемким процессом. Если вы не видите результатов или сомневаетесь при выборе уходовых средств, обратитесь к косметологу. Он поможет определить тип вашего эпидермиса и составит перечень кремов, сывороток и других примочек, которые подойдут именно вам.

Иногда домашнего ухода за кожей оказывается недостаточно. В таком случае в ход идут профессиональные косметические процедуры:

Лазерное омоложение. Глубоко обновляет кожу без нагрева, стимулируя выработку коллагена. Борется с пигментацией, неровным рельефом и расширенными порами. Биоревитализация. Инъекции гиалуроновой кислоты для интенсивного увлажнения глубоких слоев кожи. Устраняет сухость, улучшает эластичность и стимулирует естественное обновление. Подходит для профилактики старения. Фотодинамическая терапия. Осветляет пигментные пятна и убирает сосудистые сеточки. Специальный препарат и свет избирательно воздействуют на проблемные клетки, не затрагивая здоровые. Плазмотерапия (PRP). Инъекции собственной плазмы крови пациента, богатой тромбоцитами. Запускает процессы регенерации, снимает воспаление и улучшает упругость кожи. Комплексные программы. Индивидуально подобранный курс пилингов, масок и аппаратных методик для постепенного восстановления кожи, придания ей гладкости и ровного тона

Теперь вы знаете, как позаботиться о коже лица и тела после лета. Если вы теряетесь при выборе уходовых средств, не пренебрегайте посещением косметолога или дерматолога. Грамотный специалист составит для вас индивидуальный чек-лист необходимых процедур. И, повторим, не забывайте про SPF: сделайте использование средств от УФ-излучения ежедневным ритуалом.

