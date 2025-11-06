Врач объяснила, почему поздней осенью нужно больше пить

Поздней осенью и зимой нужно как можно больше пить обычной воды, поделилась с NEWS.ru заведующая отделением профилактики Красногорской больницы врач-терапевт Екатерина Сысоева. По ее словам, эти простые действия помогают сохранить здоровье и молодость кожи.

Важный элемент здоровья кожи — правильное питание и питьевой режим. Поздней осенью и зимой люди часто забывают пить обычную воду, но это самое основное. Без достаточного количества жидкости никакие средства не помогут, — напомнила эксперт.

По ее словам, осенью и зимой для здоровья кожи и всего организма полезно принимать витамины А, С и Е, заметила врач. Их можно купить в любой аптеке. Врач рассказала, что недостаток омеги-3, жирных кислот и жидкости в рационе усиливает ощущение сухости кожи.

В холодный период полезно есть орехи, растительные масла, жирную рыбу, овощи, яйца, бобовые, морепродукты, нежирное мясо, — объяснила Сысоева.

