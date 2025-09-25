Терапевт рассказала, какие упражнения помогут проснуться

Приседания помогают просыпаться с утра даже поздней осенью, заявила NEWS.ru заведующая отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева. По ее словам, также утром стоит сделать дыхательную гимнастику. Она отметила, что обязательно нужно включать при этом в комнате свет.

Как проснетесь, сделайте простые упражнения, которые запускают кровообращение и помогают снять сонливость: несколько раз присядьте, наклонитесь. Очень помогает дыхательная гимнастика — глубокие вдохи и выдохи. По утрам рекомендуется сразу же включать свет: это помогает синхронизировать биоритмы, — рассказала эксперт.

По ее словам, сокращение светового дня снижает выработку серотонина. Как следствие, у человека возникает сонливость, раздражительность, портится настроение. Для того чтобы избежать подобного состояния, нужно выстроить режим.

Ранее сообщалось, что поздней осенью большинство людей традиционно чувствуют подавленность, тревогу, чувство меланхолии и угнетенности. В этот период можно хвалить себя за успешно выполненные дела и выполнять множество других практик.