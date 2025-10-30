Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 11:55

Главврач хосписа рассказала, что ощущает человек в конце жизни

Врач хосписа Холмс: к концу жизни у человека меняются цвет кожи и дыхание

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В конце жизни человек ощущает сильную усталость, предпочитает много спать и мало есть из-за замедленной работы пищеварительной системы, сообщила главный врач клиники паллиативной помощи Сара Холмс. К тому же ухудшается кровообращение, что сказывается на цвете кожи и дыхании, которое становится нестабильным, передает Lad Bible.

В конце концов дыхание и сердцебиение останавливаются, а затем прекращает работать мозг. Обычно это очень спокойный процесс. В большинстве случаев люди просто уходят из жизни, — прокомментировала врач.

По словам Холмс, существует распространенное заблуждение, что паллиативная помощь предназначена только для подготовки к смерти. На самом деле, ее цель — обеспечить человеку комфорт и поддержку до самого конца, чтобы он мог строить планы, встречаться с родными и поддерживать общение.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков обратил внимание на необходимость ежегодной вакцинации от гриппа для людей старше 60 лет. Прививки от дифтерии и столбняка, по его словам, рекомендуется делать каждые 10 лет. Вакцинация помогает защитить уязвимые группы населения от инфекций.

