Главврач хосписа рассказала, что ощущает человек в конце жизни Врач хосписа Холмс: к концу жизни у человека меняются цвет кожи и дыхание

В конце жизни человек ощущает сильную усталость, предпочитает много спать и мало есть из-за замедленной работы пищеварительной системы, сообщила главный врач клиники паллиативной помощи Сара Холмс. К тому же ухудшается кровообращение, что сказывается на цвете кожи и дыхании, которое становится нестабильным, передает Lad Bible.

В конце концов дыхание и сердцебиение останавливаются, а затем прекращает работать мозг. Обычно это очень спокойный процесс. В большинстве случаев люди просто уходят из жизни, — прокомментировала врач.

По словам Холмс, существует распространенное заблуждение, что паллиативная помощь предназначена только для подготовки к смерти. На самом деле, ее цель — обеспечить человеку комфорт и поддержку до самого конца, чтобы он мог строить планы, встречаться с родными и поддерживать общение.

