Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 06:00

Вы обалдеете от этого лайфхака для похудения: лежим и жир тает — нужен аппликатор Кузнецова и 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите узнать необычный лайфхак для похудения, который не требует активных тренировок? Оказывается, жир действительно исчезает из тела во время дыхания! Этот метод сочетает глубокое дыхание с аппликатором Кузнецова и помогает не только снижать вес, но и улучшать общее самочувствие. Лежать на аппликаторе можно на голодный желудок, чтобы эффект был максимальным, а тело лучше расслаблялось.

Аппликатор Кузнецова воздействует на биологически активные точки, стимулирует кровообращение и ускоряет обмен веществ. Лягте на колючки под спиной, поясницей или животом, почувствуйте контакт тела с аппликатором и сосредоточьтесь на дыхании. Делайте медленные глубокие вдохи через нос и плавные выдохи через рот, позволяя мышцам полностью расслабиться. В этот момент тело начинает активно использовать жир в качестве энергии: при расщеплении жировых клеток глицерин и жирные кислоты превращаются в углекислый газ и воду, а углекислый газ выводится именно через дыхание.

Повторяйте практику 10–15 минут, представляя, как лишние килограммы покидают тело с каждым выдохом. Такой подход не только поддерживает метаболизм и пищеварение, но и снижает стресс, повышает мотивацию и помогает визуализировать свои цели. Глубокое дыхание в сочетании с аппликатором превращается в приятную, расслабляющую и эффективную процедуру для постепенного похудения и укрепления уверенности в себе.

Ранее мы готовили десерты для красивой кожи и похудения! Две простейшие вкусняшки с желатином.

Читайте также
Харчо готовить просто — все секреты в этом рецепте: это визитная карточка грузинской кухни и суперский суп на осенний обед
Общество
Харчо готовить просто — все секреты в этом рецепте: это визитная карточка грузинской кухни и суперский суп на осенний обед
Такие блюда дают здоровье, а не забирают его: простой зеленый суп для Рождественского поста — постимся правильно
Общество
Такие блюда дают здоровье, а не забирают его: простой зеленый суп для Рождественского поста — постимся правильно
Из обычного риса в незаменимого помощника по дому: простые лайфхаки для каждой хозяйки
Общество
Из обычного риса в незаменимого помощника по дому: простые лайфхаки для каждой хозяйки
Этот салат придумала для похудения, но гости смели его первым: нужна копченая грудка и овощи, что всегда есть в доме. Фишка — в соусе
Общество
Этот салат придумала для похудения, но гости смели его первым: нужна копченая грудка и овощи, что всегда есть в доме. Фишка — в соусе
Ученые разработали новый метод дыхания через задний проход
Наука
Ученые разработали новый метод дыхания через задний проход
похудение
дыхание
стресс
питание
здоровье
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев рассказал о «большом желании» Уиткоффа насчет России
Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на Волгоградскую область
Минимум ингредиентов: готовим пышные оладьи на молоке — быстрый завтрак
В громком деле о хищениях у бойцов СВО появились новые фигуранты
Морозы со снегопадами до −25, лето и +24: погода в РФ 27 октября — 2 ноября
«Будет больно»: в Бельгии оценили реакцию России на конфискацию активов
Артиллерия разнесла опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 октября
«Выкуривали»: бойцы ВС России применили нестандартные методы борьбы с ВСУ
Сытный завтрак для всей семьи: пышные оладьи из кабачков
Не котлеты и не пирожки! Белорусские смаженки с куриным фаршем — восторг!
Партию СРЗП может покинуть известный писатель
Календарь рыбака и охотника на сезон осень-зима — 2025–2026
Россиян предупредили, что грозит за установку новогодней елки в подъезде
К чему снится морковь: знаки удачи, здоровья и гармонии для мужчин и женщин
Фигурант дела о хищениях на укрепрайонах под Белгородом сдал подельника
Развод после 17 лет брака, мнение об СВО, карьера: как живет Галустян
Три российских аэропорта временно прекратили работу
К чему снится мороженое: узнайте, что обещает сладкое видение
Ученый предсказал возможный маневр объекта 3I/ATLAS в Солнечной системе
«Человек театра»: Прилепин о новом назначении коллеги из МХАТа
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.