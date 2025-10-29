Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 19:38

Врач раскрыл список обязательных прививок для людей старше 60 лет

Инфекционист Тимаков: россиянам старше 60 лет важны ежегодные прививки от гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал ежегодную вакцинацию от гриппа самой важной для россиян старше 60 лет, сообщает RT. А прививки от дифтерии и столбняка, по его словам, рекомендуется повторять каждые 10 лет.

После 60 лет у людей иммунитета недостаточно для того, чтобы бороться с самой инфекцией. Вакцина от гриппа делается ежегодно, перед сезоном эпидемии, — пояснил Тимаков.

Врач уточнил, что остальные прививки проводятся только по эпидемическим показаниям. Противопоказаний практически нет: вакцинация разрешена при аутоиммунных заболеваниях в ремиссии и при онкологических заболеваниях после консультации врача. Все рекомендуемые вакцины можно совмещать и делать несколько прививок в один день.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что вакцинация против гриппа должна оставаться добровольной. При этом он подчеркнул, что она также требует активной просветительской работы. По мнению политика, вместо запретов необходимо разъяснять значимость прививок и потенциальные последствия отказа, особенно в сезон простуд, так как вакцинация защищает не только собственное здоровье, но и благополучие близких.

врачи
прививки
советы
пожилые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто шокирующее число погибших в самой кровавой операции полиции в Рио
В США сообщили о планах Трампа встретиться с одним европейским лидером
Раскрыты суммы больничного в 2026 году
Бурунов, Петров, Бортич: как живут звезды «Полицейского с Рублевки»
Пранкер Вован объяснил нелюбовь Запада к традиционным ценностям
Лидера рок-группы «Пасека» осудили за убийство
Эррол Маск раскрыл, что его поразило в Москве и Казани
ФАС раскрыла картель среди независимых АЗС в Крыму
Флюгер-Трамп, унижение курян, тайны Усольцевых: что будет дальше
Осужден глава таджикской диаспоры, продававшего мигрантам «русский язык»
Ограбленный актер и поножовщина с мусульманкой: главные ЧП дня
Раскрыта судьба участников операции «Поток»
«Бравада»: в России объяснили, почему участь ВСУ в Купянске предрешена
Врач раскрыл список обязательных прививок для людей старше 60 лет
Стало известно, кто отвернулся от Романа Попова перед его смертью
Продюсер раскрыла несостыковки в лечении актера Попова перед смертью
В Москве не стало Тарзана
Главреда портала-иноагента внесли в перечень террористов и экстремистов
Шор обвинил руководство Молдавии в тотальной узурпации власти
Раскрыто, чем грозит РФ отказ Швейцарии в правах по Энергетической хартии
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.