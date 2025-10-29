Врач раскрыл список обязательных прививок для людей старше 60 лет

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал ежегодную вакцинацию от гриппа самой важной для россиян старше 60 лет, сообщает RT. А прививки от дифтерии и столбняка, по его словам, рекомендуется повторять каждые 10 лет.

После 60 лет у людей иммунитета недостаточно для того, чтобы бороться с самой инфекцией. Вакцина от гриппа делается ежегодно, перед сезоном эпидемии, — пояснил Тимаков.

Врач уточнил, что остальные прививки проводятся только по эпидемическим показаниям. Противопоказаний практически нет: вакцинация разрешена при аутоиммунных заболеваниях в ремиссии и при онкологических заболеваниях после консультации врача. Все рекомендуемые вакцины можно совмещать и делать несколько прививок в один день.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что вакцинация против гриппа должна оставаться добровольной. При этом он подчеркнул, что она также требует активной просветительской работы. По мнению политика, вместо запретов необходимо разъяснять значимость прививок и потенциальные последствия отказа, особенно в сезон простуд, так как вакцинация защищает не только собственное здоровье, но и благополучие близких.