ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 19:34

Праздник, со слезами на глазах: почему пары расстаются перед Новым годом

Почему люди расстаются перед праздниками — экономия или нервный срыв? Почему люди расстаются перед праздниками — экономия или нервный срыв? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В обществе давно заметили странную тенденцию — большинство пар распадается в канун праздников, и больше всего расставаний приходится на зимние торжества: Новый год и Рождество. Почему люди расстаются перед праздниками, когда вокруг царит атмосфера волшебства и ожидания чуда?

Статистика показывает, что чаще всего инициаторами разрыва становятся женщины, хотя мужчины тоже не отстают. Партнеры объясняют свое решение накопившимися проблемами, эмоциональным выгоранием и нежеланием притворяться счастливыми на семейных застольях. Некоторые честно признаются, что не хотят тратиться на подарки человеку, с которым не видят будущего.

Психологи объясняют, почему люди расстаются перед праздниками и оправдывают декабрьский всплеск расставаний несколькими причинами. Во-первых, конец года — время подведения итогов, когда люди переосмысливают свою жизнь и отношения. Во-вторых, праздники создают дополнительное давление: нужно встречаться с родственниками партнера, дарить подарки, строить совместные планы. Для пары, которая и так балансирует на грани, это становится последней каплей. В-третьих, многие действительно не хотят тратить деньги на того, кто им уже не дорог, — это не жадность, а честность перед собой.

Праздник со слезами на глазах: почему пары расстаются перед Новым годом Праздник со слезами на глазах: почему пары расстаются перед Новым годом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Есть и другая сторона медали: эмоциональное выгорание после напряженного года. Люди устают, становятся раздражительными, и мелкие конфликты перерастают в серьезные ссоры. К декабрю терпение заканчивается, и человек решает начать новый год с чистого листа — без токсичных отношений.

Тем, кого бросили накануне Нового года, психологи советуют не зацикливаться на прошлом. Позвольте себе погрустить несколько дней, но не растягивайте это на месяцы. Окружите себя друзьями, займитесь любимым делом, смените обстановку — съездите в другой город или просто переставьте мебель дома. Помните: если человек ушел, значит, он не ваш. Впереди новый год и новые возможности встретить того, кто действительно будет ценить вас.

Ранее мы рассказывали, как вести себя на первом свидании женщине.

отношения
разрыв
чувства
эмоции
праздники
советы
почему
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сумах прогремели взрывы
ЦБ объяснил замедление роста зарплат
Собака чуть не разорвала маленького ребенка у элитного дома
Раскрыто, как себя ведет убившая Татарского Трепова в колонии
Большая часть Киева погрузилась во тьму
СК возбудил уголовное дело после падения Ан-22 в Ивановской области
Боец ВСУ пожаловался на горы трупов
Сийярто разоблачил сомнительные схемы поддержки Украины Евросоюзом
Автор «Рыбаря» раскрыл, почему проект попал под британские санкции
Над Москвой вновь сработала система противовоздушной обороны
Праздник иконы Богородицы «Знамение»10 декабря: история, легенды, запреты
Глава МИД Венгрии объяснил молчание ЕС о коррупции на Украине
Ди Каприо признан артистом года
Стало известно, как участникам СВО бесплатно получить бионический протез
Бунты под Киевом, атака на Чебоксары, «спецоперация» Долиной: что дальше
Путин раскрыл, как жители городов в зоне СВО встречают бойцов ВС России
Машина с пьяным водителем и пассажирами провалилась под лед
Небензя объяснил, почему цели СВО присущи любому миролюбивому государству
Гражданку Узбекистана осудили за финансирование терроризма в Сирии
Серебро преодолело исторический ценовой рубеж на бирже
Дальше
Самое популярное
Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.