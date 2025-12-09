Праздник, со слезами на глазах: почему пары расстаются перед Новым годом

В обществе давно заметили странную тенденцию — большинство пар распадается в канун праздников, и больше всего расставаний приходится на зимние торжества: Новый год и Рождество. Почему люди расстаются перед праздниками, когда вокруг царит атмосфера волшебства и ожидания чуда?

Статистика показывает, что чаще всего инициаторами разрыва становятся женщины, хотя мужчины тоже не отстают. Партнеры объясняют свое решение накопившимися проблемами, эмоциональным выгоранием и нежеланием притворяться счастливыми на семейных застольях. Некоторые честно признаются, что не хотят тратиться на подарки человеку, с которым не видят будущего.

Психологи объясняют, почему люди расстаются перед праздниками и оправдывают декабрьский всплеск расставаний несколькими причинами. Во-первых, конец года — время подведения итогов, когда люди переосмысливают свою жизнь и отношения. Во-вторых, праздники создают дополнительное давление: нужно встречаться с родственниками партнера, дарить подарки, строить совместные планы. Для пары, которая и так балансирует на грани, это становится последней каплей. В-третьих, многие действительно не хотят тратить деньги на того, кто им уже не дорог, — это не жадность, а честность перед собой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Есть и другая сторона медали: эмоциональное выгорание после напряженного года. Люди устают, становятся раздражительными, и мелкие конфликты перерастают в серьезные ссоры. К декабрю терпение заканчивается, и человек решает начать новый год с чистого листа — без токсичных отношений.

Тем, кого бросили накануне Нового года, психологи советуют не зацикливаться на прошлом. Позвольте себе погрустить несколько дней, но не растягивайте это на месяцы. Окружите себя друзьями, займитесь любимым делом, смените обстановку — съездите в другой город или просто переставьте мебель дома. Помните: если человек ушел, значит, он не ваш. Впереди новый год и новые возможности встретить того, кто действительно будет ценить вас.

