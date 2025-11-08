Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 20:30

Что такое эмоциональное выгорание: как зарядить севшую батарейку?

Что такое эмоциональное выгорание: как зарядить севшую батарейку? Что такое эмоциональное выгорание: как зарядить севшую батарейку? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что такое эмоциональное выгорание — это состояние глубокого физического и ментального истощения, когда внутренние ресурсы организма исчерпаны настолько, что даже простые задачи кажутся непосильными. Представьте батарейку, которая разрядилась полностью: свет тускнеет, а потом гаснет совсем. Именно так можно аллегорично описать выгорание человека.

Взгляд со стороны

В литературе мы не раз встречали героев в подобном состоянии: например, Антон Чехов в письмах жаловался, что его «голова совсем отбилась от рук и отказывается сочинительствовать». Терри Пратчетт в своих романах о Плоском мире — в подциклах про стражу и Тиффани Болен — подробно раскрывал темы профессионального выгорания и утраты веры в людей.

Причины выгорания

Люди «выгорают» под воздействием целого комплекса факторов: хронический стресс, большая нагрузка и ненормированный рабочий день, сжатые сроки выполнения задач. Проблемы с балансом между работой и личной жизнью, перфекционизм и чрезмерная самокритика усиливают напряжение. Отсутствие эмоциональной поддержки со стороны семьи и друзей, конфликты и напряженные отношения только усугубляют чувство одиночества и беспомощности. Экономические трудности, социальное давление и нереалистичные ожидания от себя и окружающих также становятся причинами выгорания.

Эмоциональное выгорание: что это, как избежать и с помощью чего восстановиться? Эмоциональное выгорание: что это, как избежать и с помощью чего восстановиться? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как разомкнуть круг?

Чтобы выйти из этого состояния и побороть эмоциональное выгорание, необходимо в первую очередь нормализовать график работы и отдыха: четкое разделение рабочего и личного времени, постоянный режим сна и регулярные перерывы помогают восстановить внутренние ресурсы. Обращение к психологу или психотерапевту на второй стадии выгорания особенно важно: когнитивно-поведенческая терапия и другие доказательные методы помогают осознать и изменить паттерны мышления. Важно определить основные триггеры и отслеживать свои эмоции в течение дня с помощью дневника или мобильного приложения. Постепенное внедрение здоровых привычек, начало дня с позитивной рутины вместо проверки телефона и социальных сетей также способствуют восстановлению.

Эмоциональное выгорание — это не слабость, а следствие постоянных усилий без должного отдыха. Ключ к восстановлению заключается в системном изменении образа жизни: без этого симптомы выгорания вернутся снова. Тем, кто ищет ответ на вопрос, что такое эмоциональное выгорание, важно помнить: необходимо выделить время для себя и своих близких, не тратить слишком много сил на деятельность, которая не приносит удовлетворения, и вовремя обратиться за профессиональной помощью.

Ранее мы рассказывали, что такое кризис трех лет у детей и как его пережить, в том числе родителям.

психология
эмоции
здоровье
советы
поддержка
помощь
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 20 тысяч жителей региона России остались без света после атаки ВСУ
Аналитик объяснил, что скрывают сообщения Украины об остановке ТЭС
«Зарвался»: в Совфеде оценили слова премьера Швеции о Балтики
Российские средства ПВО отразили мощную атаку дронов ВСУ на регионы
Умер бывший ведущий Top Gear
Уход со сцены, молодая жена, юбилей: как живет юморист Евгений Петросян
Пособница Эпштейна оказалась рада новым тюремным условиям
Основательница Wildberries раскрыла, как вычислить долларового миллионера
Военэксперт оценил последствия ударов «Кинжалами» по Украине
В Тульской области разобрали завалы после взрыва газа в жилом доме
«Вводят в заблуждение»: МИД Белоруссии о действиях Литвы на границе
В США предупредили об увеличении задержек авиарейсов из-за шатдауна
Россия обвинила Интерпол в политизации
Что такое эмоциональное выгорание: как зарядить севшую батарейку?
Измены, любовь к деньгам, алименты 14 тысяч рублей: как живет Алана Мамаева
Российская теннисистка заработала 42 млн рублей на итоговом турнире WTA
В Европе стали искать лазейки для обхода «топливных» санкций США
В Москве задержали известного дагестанского религиозного деятеля
Раскрыты планы на путешествия Трампа
Патриарх Кирилл принял решение в отношении экзарха Западной Европы
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.