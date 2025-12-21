Сербский журналист оценил политическое будущее Зеленского Журналист Бойич: у Зеленского нет шансов на победу на выборах на Украине

У президента Украины Владимира Зеленского нет политического будущего, заявил РИА Новости сербский журналист Марио Бойич во время поездки в Донбасс. По его мнению, украинский лидер не сможет победить на предстоящих выборах и сам об этом знает.

Бойич допустил, что изменить ситуацию смогут только сами украинцы, если организуют гражданские протесты. В противном случае Зеленский и его партнеры в Евросоюзе будут затягивать конфликт с Россией.

Не существует шанса, что он победит на каких-либо выборах <…>, поэтому украинцы должны выйти на улицы как можно раньше, — сказал Бойич.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции и прямой линии допустил, что Москва готова подумать над обеспечением безопасности при проведении выборов на Украине. Глава государства подтвердил, что страна также может не бить вглубь украинской территории.

Позже западные СМИ пришли к выводу, что прямая линия с Путиным вызвала повышенный интерес в европейских столицах на фоне поисков путей урегулирования кризиса. Его пресс-конференция стала ключевым событием для мировой политической аналитики.