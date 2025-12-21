Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 05:34

Сербский журналист оценил политическое будущее Зеленского

Журналист Бойич: у Зеленского нет шансов на победу на выборах на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

У президента Украины Владимира Зеленского нет политического будущего, заявил РИА Новости сербский журналист Марио Бойич во время поездки в Донбасс. По его мнению, украинский лидер не сможет победить на предстоящих выборах и сам об этом знает.

Бойич допустил, что изменить ситуацию смогут только сами украинцы, если организуют гражданские протесты. В противном случае Зеленский и его партнеры в Евросоюзе будут затягивать конфликт с Россией.

Не существует шанса, что он победит на каких-либо выборах <…>, поэтому украинцы должны выйти на улицы как можно раньше, — сказал Бойич.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции и прямой линии допустил, что Москва готова подумать над обеспечением безопасности при проведении выборов на Украине. Глава государства подтвердил, что страна также может не бить вглубь украинской территории.

Позже западные СМИ пришли к выводу, что прямая линия с Путиным вызвала повышенный интерес в европейских столицах на фоне поисков путей урегулирования кризиса. Его пресс-конференция стала ключевым событием для мировой политической аналитики.

Владимир Зеленский
выборы
Украина
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили Макрону на предложение вести диалог с Путиным
Россиянам объяснили невозможность введения четырехдневной рабочей недели
Лучше пирожных! Тарталетки «Сладкий север» — сладость за 10 минут
Британцы попытались скрыть смерть бабушки, чтоб не отменять перелет
«Воровство чистой воды»: Россия на G20 высказалась о заморозке активов
Семья генерала Младича потребовала его срочного лечения вне тюрьмы
К чему снится смерть матери: важные скрытые послания сна
В Ирландии высказались об идее вступить в НАТО
Сербский журналист оценил политическое будущее Зеленского
Бойцы Нацгвардии Украины отказались штурмовать позиции под Купянском
«Антироссийская паранойя»: Запад обвинили в попытке спровоцировать войну
К чему снится смерть отца: тайные значения и секреты сна
Стало известно, можно ли заболеть гонконгским гриппом и ОРВИ одновременно
Полиция Подмосковья назвала предварительную версию взрыва в Химках
Венесуэла отреагировала на захват танкера силами США
Пленный рассказал о лживых обещаниях командиров ВСУ заключенным
Тонны поддельной черной икры выявили за год в России
Российский аэропорт в Поволжье прекратил работу
Два условия понадобятся россиянам для выхода на пенсию в 2026 году
Многодетным семьям увеличат помощь по выплате ипотеки
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.