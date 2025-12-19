Психолог объяснила, как пережить смерть близкого человека

Рутина и творчество помогут пережить смерть близкого человека, заявила NEWS.ru клинический психолог Стелла Гусарова. По ее словам, процесс переживания горя является естественным и требует времени для перестройки психики.

Переживание горя, связанного с потерей близкого человека, — это естественный, длительный и волнообразный процесс. Психике требуется время, чтобы перестроить колоссальную энергию привязанности. Сделать это силой воли за один миг невозможно. В период, когда сердце пусто, рутина может стать якорем для души. Самые простые вещи — регулярная еда, сон, теплый душ и прогулки. Существуют творческие практики как способ дать боли движение, не позволить ей окаменеть. Приобретите простую акварель и рисуйте цветовые пятна, ведите потоковый дневник, где слова могут идти бессвязно, лепите из глины или пластилина, — пояснила Гусарова.

Она добавила, что подавление эмоций и требование от себя немедленной функциональности может быть опасным. По словам психолога, замороженное горе часто проявляется в виде психосоматических заболеваний, тревоги или эмоционального онемения.

Подавленное горе может быть опасным, когда человек требует от себя немедленно быть функциональным. Замороженные эмоции часто возвращаются в виде психосоматических болезней, хронической тревоги или полного эмоционального онемения. Плохой сон, избегание людей, проблемы с концентрацией — это нормально в первый период после утраты. В работе горя скорость не является критерием правильности: каждый идет своим шагом. Это индивидуальный путь, где главный критерий — возможность постепенно научиться нести свою любовь к ушедшему внутри, не разрушая при этом себя, — резюмировала Гусарова.

