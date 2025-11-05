Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 16:00

Как вести себя на первом свидании мужчине? Советы для настоящих романтиков

Как вести себя на первом свидании мужчине? Советы для настоящих романтиков Как вести себя на первом свидании мужчине? Советы для настоящих романтиков Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первое свидание — волнующий момент, который закладывает основу для дальнейших отношений. Как вести себя на первом свидании мужчине: важно оставаться собой, проявлять искренний интерес к собеседнице, демонстрировать хорошие манеры и не пытаться произвести впечатление любой ценой. Ключ к успеху — естественность, уверенность и уважение к партнерше.

Зачем ходить на свидания?

Свидание представляет собой запланированную встречу двух людей, которые хотят лучше узнать друг друга и понять, есть ли между ними взаимная симпатия. Первые встречи проводятся для того, чтобы оценить совместимость характеров, найти общие интересы и определить, стоит ли развивать отношения дальше. Это возможность открыть что-то новое о человеке в непринужденной обстановке.

Чего хочет женщина?

Женщины на первом свидании обращают внимание на внешний вид мужчины, его манеры и способность поддерживать беседу. Важны опрятность, пунктуальность, умение слушать и проявлять искренний интерес к собеседнице. После встречи нужно оставить впечатление доброжелательного, уверенного в себе человека, который умеет вести себя естественно и уважительно относится к партнерше.

Первое свидание: как должен вести себя мужчина — полезные советы для уверенности в себе Первое свидание: как должен вести себя мужчина — полезные советы для уверенности в себе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Быть или казаться?

Многие представители сильного пола задумываются: как вести себя на первом свидании мужчине — стараться впечатлить или быть естественным? Психологи единодушны: не нужно «прыгать выше головы» и создавать искусственный образ. Лучше быть сдержанным, но романтичным, проявлять заботу без навязчивости. Наигранность быстро раскрывается и отталкивает, в то время как искренность и спокойная уверенность притягивают людей.

А думать ли о себе?

Чтобы свидание понравилось обоим, важно создать атмосферу взаимного интереса и комфорта. Не превращайте встречу в представление одного человека — задавайте вопросы, делитесь своими мыслями, находите общие темы. Выбирайте место, где можно разделить позитивные эмоции и легко общаться. Не отвлекайтесь на телефон, смотрите в глаза собеседнице и демонстрируйте открытость. Свидание должно быть диалогом, а не монологом или допросом.

Первое свидание — это не экзамен, а возможность приятно провести время и узнать человека лучше. Будьте внимательны к партнерше, проявляйте хорошие манеры, оставайтесь естественным и не злоупотребляйте алкоголем. Главный совет: расслабьтесь, наслаждайтесь общением и позвольте отношениям развиваться органично, без искусственных попыток произвести впечатление.

Ранее мы рассказывали, откуда берется ревность.

отношения
советы
мужчины
женщины
чувства
любовь
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный молодежный блогер проиграл суд
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали
SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе
«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева
Депутат «Партии пенсионеров» объявил голодовку из-за распределения мандатов
Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД
МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал с ней татуировку
Крах Красноармейска и врунишка Зеленский: новости СВО на вечер 5 ноября
Суд засекретил процесс по делу об убийстве генерала в Балашихе
Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа
Гипоаллергенность, мягкость и стиль: текстиль для всей семьи
«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ
Режиссер «Звездных войн» купил особняк в Лондоне за $52 млн
Раскрыто, почему на Украине отменили автопродление загранпаспортов
США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III
Спортсменка Мельникова рассказала о том, как пришла в гимнастику
В России продлят срок хранения переписок интернет-пользователей
Президент Польши отказался забывать Волынскую резню вопреки помощи Украине
Психолог раскрыл, в чем опасность синдрома постоянного обучения
Власти Словакии не готовы соглашаться на антироссийские требования ЕС
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.