30 октября 2025 в 14:01

Психолог объяснила, почему появляется ревность

Психолог Сухова: ревность возникает из-за травмы отвержения или предательства

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ревность может возникнуть из-за травмы отвержения или предательства, рассказала «Вечерней Москве» психолог Анна Сухова. Она объяснила, что мозг, однажды переживший такую травму, настраивается на постоянный риск угрозы.

Ревность, рожденная из травмы, — это громкий сигнал тревоги, который ваш организм подает не о текущих отношениях, а о старой невылеченной боли. Это не любовь. Любви не нужны тотальный контроль, допросы с пристрастием и проверки, — рассказала Сухова.

Психолог подчеркнула, что при таком положении дел нынешний партнер становится не отдельной личностью, а тем, кто вынужден постоянно доказывать свою невиновность и исправлять негативный опыт прошлых отношений. Она напомнила, что зацикленность и тотальный контроль не гарантируют безопасность, а лишь разрушают отношения.

Ранее психолог Татьяна Гусева рассказала, что проведение проверки на ревность может спровоцировать сердечный приступ. По ее словам, подобные провокации вызывают негативные эмоции, способные разрушить не только отношения, но и здоровье.

