Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 04:20

Психолог раскрыла главную опасность проверок на ревность

Психолог Гусева: проверка на ревность может вызвать сердечный приступ и смерть

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Проведение проверки на ревность может спровоцировать сердечный приступ, заявила NEWS.ru психолог Татьяна Гусева. По ее словам, подобные провокации вызывают негативные эмоции, способные разрушить не только отношения, но и здоровье.

Ревность — сложное и противоречивое чувство, которое неизбежно появляется практически в любых близких отношениях. Зачастую из-за ревности происходят и настоящие семейные трагедии. Один из примеров — история женщины, которая хотела проверить мужа, отправив ему провокационные сообщения, чтобы заставить ревновать. Поддавшись вспышке гнева, муж устроил серьезный конфликт, завершившийся его смертью после неожиданного сердечного приступа, — отметила Гусева.

Она подчеркнула, что попытки вызвать ревность в отношениях могут быть вредными. По ее словам, это чувство активизирует в мозге мощные эмоциональные реакции, связанные со страхом потери, тревогой и агрессией. Психолог предупредила, что намеренные провокации партнера создают стрессовую ситуацию, которая может привести к серьезным конфликтам.

Такой подход похож на подрыв моста, по которому вы сами же должны пройти. Он вызывает сильную эскалацию напряжения в отношениях и в результате — риск разрушения близкой чувственной связи. В паре появляются обвинения, подозрения, недопонимания, и вместо укрепления отношений это приводит к разрыву, — заключила Гусева.

Ранее психолог Дарья Сальникова заявила, что необходимо отказаться от алкоголя и табака, чтобы предотвратить сезонную депрессию. Она посоветовала уделять внимание качеству сна, питанию и регулярно проводить время на свежем воздухе.

отношения
психологи
семьи
мужчины
женщины
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая Дурова продала свою квартиру в Петербурге
Хирург раскрыл, в каких частях курицы обитают неубиваемые паразиты
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Следствие отказалось приостановить дело экс-судьи Печурина, ушедшего на СВО
Бои за Новогригоровку, ракетный «обед» у ВСУ: новости СВО к утру 2 октября
Губернатор раскрыл урон, нанесенный Воронежской области при атаке 38 БПЛА
Адвокат россиянина Постового раскрыл, что власти США намерены с ним сделать
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 октября
Преследование Гуфа по делу о грабеже в подмосковной сауне прекращено
Карлсон жестко прошелся по американским наемникам в ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 октября: инфографика
Закону о беспилотном движении в России дадут импульс до конца этого года
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
В Приморье арестован убивший и расчленивший амурского тигра браконьер
Взрывы на фоне сирены прогремели на Украине
Рубио осудил «ослов» за подрыв позиций США на мировой арене
Стало известно, о чем ВСУ заставляют молчать журналистов
Губернатор привел детали отражения атаки БПЛА в российском регионе
Кабартма — вкуснейшие пончики по-татарски! Быстрый рецепт
Названы типы замков, которые лучше всего защитят квартиру от взломщиков
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео
Москва

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.