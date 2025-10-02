Психолог раскрыла главную опасность проверок на ревность Психолог Гусева: проверка на ревность может вызвать сердечный приступ и смерть

Проведение проверки на ревность может спровоцировать сердечный приступ, заявила NEWS.ru психолог Татьяна Гусева. По ее словам, подобные провокации вызывают негативные эмоции, способные разрушить не только отношения, но и здоровье.

Ревность — сложное и противоречивое чувство, которое неизбежно появляется практически в любых близких отношениях. Зачастую из-за ревности происходят и настоящие семейные трагедии. Один из примеров — история женщины, которая хотела проверить мужа, отправив ему провокационные сообщения, чтобы заставить ревновать. Поддавшись вспышке гнева, муж устроил серьезный конфликт, завершившийся его смертью после неожиданного сердечного приступа, — отметила Гусева.

Она подчеркнула, что попытки вызвать ревность в отношениях могут быть вредными. По ее словам, это чувство активизирует в мозге мощные эмоциональные реакции, связанные со страхом потери, тревогой и агрессией. Психолог предупредила, что намеренные провокации партнера создают стрессовую ситуацию, которая может привести к серьезным конфликтам.

Такой подход похож на подрыв моста, по которому вы сами же должны пройти. Он вызывает сильную эскалацию напряжения в отношениях и в результате — риск разрушения близкой чувственной связи. В паре появляются обвинения, подозрения, недопонимания, и вместо укрепления отношений это приводит к разрыву, — заключила Гусева.

