Психолог дала советы, как не впасть в сезонную депрессию

Во избежание развития сезонной депрессии необходимо исключить употребление алкоголя и табака, заявила «Радио 1» психолог Дарья Сальникова. Она также посоветовала следить за качеством сна, питанием и регулярно гулять на свежем воздухе.

Алкоголь или табак негативно скажутся на здоровье — эта химическая интоксикация влияет на гормональную систему. Она в моменте делает легче, но на долгосрочную перспективу это еще больше усугубляет депрессивные состояния, — предупредила Сальникова.

По ее словам, осенью для поддержания ментального здоровья лучше дать себе разрешение на усталость и сонливость, а также избегать самокритики. Эксперт призвала находить поводы для радостей в каждом дне, например, готовить горячие напитки, смотреть любимые фильмы или проводить домашние спа-процедуры.

