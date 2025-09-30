Россиянам дали советы, как оставаться энергичными осенью

Легкая гимнастика или занятия йогой в вечернее время позволят сохранить энергию, улучшат настроение и качество сна в осенний и зимний период, заявила РИАМО массажист Елена Середа. Она также посоветовала адаптировать свое питание под эти два сезона.

В рацион осенью и зимой рекомендуется добавить продукты с обилием витамина D, омега-3 и антиоксидантов, посоветовала Середа. Они помогут поддержать иммунитет. Кроме того, в период холодов крайне важны правильные вечерние ритуалы, например, чашка теплого травяного чая или отказ от гаджетов за час до сна. Это позволит повысить уровень мелатонина в организме.

Наконец, осенью и зимой для поддержания энергии необходимо чаще находиться на свежем воздухе в светлое время суток. Эксперт посоветовала регулярно гулять после пробуждения. Эта привычка активизирует выработку серотонина и настроит внутренние часы.

Ранее психотерапевт Юлия Ковальчук заявила, что позитивное мышление за счет стимуляции выработки дофамина поможет справиться с осенней хандрой. Она призвала ежедневно акцентировать свое внимание на чем-то хорошем, а свободное от работы или учебы время наполнять положительными эмоциями.