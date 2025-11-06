Врач Малиновская раскрыла пользу масок из мха

Маска из мха поможет сохранить здоровье кожи поздней осенью, поделилась с NEWS.ru физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, необходимый материал можно набрать в парке у дома. Она отметила, что длительность «лечебной процедуры» занимает не больше 15 минут.

Это самое доступное средство по уходу за кожей, которое только можно вообразить. Рекомендую отправиться в парк и набрать мха, затем принести домой и сделать маску для лица. Примерно 15 минут нужно полежать с ней на диване. После этого можно убрать мох и промокнуть лицо чистой салфеткой, — посоветовала врач.

По ее словам, мох хорошо удерживает влагу и поэтому способен увлажнить кожу. Также можно попробовать протереть лицо опавшими листьями. Малиновская отметила, что после ночного холода они содержат тонизирующие конденсат и микроэлементы.

А легкое воздействие стимулирует отшелушивание омертвевших клеток гораздо лучше любого скраба или пилинга, — заметила доктор.

