Как спасти кожу от сухости осенью и зимой: необычные советы врачей

Проблемы с кожей традиционно возникают поздней осенью и в начале зимы, когда на улице холодно, а в доме работает отопление. Перепады температур усиливают ощущение сухости, а на лице могут появиться покраснения, шелушение, расшириться поры. Как хорошо выглядеть в холодный период, какие средства нужно для этого использовать, при чем тут мох — в материале NEWS.ru.

Какие болезни кожи встречаются осенью

В отопительный сезон кожа может стать сухой, стянутой и начать шелушиться. Дерматологи называют это состояние синдромом «горячих батарей». Отопление в помещениях высушивает воздух, что нарушает баланс кожи и снижает скорость обновления клеток эпителия.

«Сухость в доме и перепады температур причиняют вред коже, особенно если она ослаблена и у человека есть хронические заболевания. В основном от этого страдают те, у кого снижен иммунитет и ослаблен организм», — сообщила в беседе с NEWS.ru врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Поздней осенью чаще всего обостряются атопический, себорейный дерматит, псориаз, чаще появляются гнойничковые заболевания кожи и хейлиты (заболевания красной каймы губ. — NEWS.ru), напомнила она.

Как увлажнять воздух в квартире для здоровья кожи

Недостаточная влажность воздуха оказывает негативное влияние на здоровье человека, а не только на состояние кожи. В отопительный сезон главная задача — поддерживать в комнате оптимальный баланс, рассказала NEWS.ru исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева. Прежде всего в быту стоит избегать агрессивных моющих средств с сульфатами и спиртами, заметила она.

«Во-вторых, в каждом доме необходимо увлажнять воздух. Для этого можно использовать специальные бытовые увлажнители или разместить сосуды с водой. Это помогает поддерживать относительную влажность на уровне 45–55% и заметно снижает потерю влаги», — рассказала врач.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно питаться осенью, чтобы кожа была здоровой

Важный элемент здоровья кожи — правильное питание и питьевой режим. Осенью и зимой недостаток омега-3, жирных кислот и жидкости в рационе усиливает ощущение сухости кожи. В холодный период полезно два-три раза в неделю есть орехи, жирную рыбу, овощи, яйца, бобовые, морепродукты, нежирное мясо, а также добавлять в пищу растительное масло, отметила Сысоева.

Для здоровья кожи и всего организма полезно принимать витамины А, С и Е, заметила врач. Их можно купить в любой аптеке. Они не только укрепляют здоровье, но и способствуют регенерации кожи.

«Поздней осенью и зимой люди часто забывают пить обычную воду, но это самое главное. Без достаточного количества жидкости никакие средства не помогут», — напомнила Сысоева.

Как правильно ухаживать за кожей осенью

Заботиться о коже нужно всегда, в любое время года, даже если она ничем не болеет. В осенний период подойдут пенки или гели с нейтральным pH и добавлением липидов, керамидов или гиалуроновой кислоты, подчеркнула Сысоева. Нельзя забывать о дневном уходе, используя крем для лица, рук и тела, сказала Галлямова.

«Зимой, когда сухость повышена, коже необходимо увлажнение. Стоит купить базовый увлажняющий крем. Главное, чтобы он был качественным и имел сертификацию. На маркетплейсах появился значок подтверждения того, что товар поставлен со всеми документами», — посоветовала врач.

Какие простые средства помогут нормализовать состояние кожи осенью

Есть несколько простых способов, которые помогут сохранить здоровье кожи поздней осенью. В беседе с NEWS.ru физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская посоветовала отправиться в парк и набрать мха, принести его домой и приложить к кожи.

Фото: Farina Graßmann/imagebroker.com/Global Look Press

«Сделайте из него маску для лица и минут пятнадцать полежите с ней на диване. После этого уберите мох и промокните лицо чистой салфеткой. Это самое доступное средство, которое только можно вообразить!» — посоветовала Малиновская.

По ее словам, мох удерживает влагу благодаря водозапасающим клеткам на листьях и стебле. Масса этих накоплений может в 20 раз превышать вес мха. Также можно попробовать протереть лицо опавшими листьями.

«Считается, что после ночного холода они содержат тонизирующие микроэлементы и конденсат. Легкое воздействие стимулирует отшелушивание омертвевших клеток лучше любого скраба или пилинга», — добавила Малиновская.

