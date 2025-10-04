Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 07:27

Спасение для кожи: вот как избежать сухости зимой без дорогих кремов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проблема сухости кожи зимой возникает из-за сочетания низких температур на улице и сухого воздуха в отапливаемых помещениях. Эти факторы нарушают естественный гидролипидный барьер, приводя к ощущению стянутости и шелушению. Соблюдение простых правил ухода позволяет сохранить кожу увлажненной и здоровой в холодный период.

Короткий теплый душ вместо горячей ванны помогает сохранить природные масла кожи. Нанесение крема на влажную кожу после водных процедур усиливает эффект увлажнения. Использование увлажнителя воздуха в спальне компенсирует сухость от отопления. Защита открытых участков специальным кремом перед выходом на мороз. Внутреннее увлажнение за счет употребления достаточного количества воды. Секрет эффективности заключается в комплексном подходе — сочетание внешнего ухода и поддержания водного баланса изнутри дает максимальный результат. Регулярное использование питательных кремов с содержанием гиалуроновой кислоты и керамидов восстанавливает защитный барьер кожи.

Ранее также сообщалось о важной привычке, которая улучшит ваше здоровье. Просто делайте это по утрам — и почувствуете положительные изменения.

кожа
советы
зимы
холод
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ангарский маньяк сделал признание об орудии убийства
Пенсионер из Германии спровоцировал массовое отравление
Россиянам раскрыли, когда пособие по беременности превысит 1 млн рублей
Звание на Украине, операция, слова об СВО: как живут актрисы «Сватов»
Стилист рассказала, какие символы русской культуры скоро войдут в моду
Отчаянное спасение элиты ВСУ, бои в Северске: новости СВО к утру 4 октября
Ангарский маньяк сломал одной из жертв 10 ребер и пробил череп топором
Россия может обзавестись новым поставщиком морепродуктов
В США объяснили, почему Киев не получит новые модификации Tomahawk
Российский боец в одиночку удерживал дюжину украинских солдат 17 часов
«Надуманная глупость»: посла Украины поставили на место из-за Нетребко
Оператор австрийской компании ORF засудил ТЦК после насильного задержания
Свыше десятка регионов России попали под удар почти 120 БПЛА
Нурмагомедов раскрыл, кому посвятил победу в реванше над Хьюзом в Дубае
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 октября: инфографика
Некоторые россияне получат повышенную пенсию за январь в декабре
Киев атаковал сразу пять муниципалитетов Ростовской области
Штурмовавший Капитолий в 2021 году «шаман» передал привет Путину
Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту больше девяти километров
Где-то грозы и плюс 24, а где-то снег и минус 19: погода в РФ 6–12 октября
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.