Врач назвала причины развития атопического дерматита

Декоративная и уходовая косметика, в том числе гели для душа и шампуни, могут спровоцировать развитие атопического дерматита, заявила «Страстям» дерматовенеролог Екатерина Макарова. По ее словам, это заболевание проявляется в виде высыпаний и шелушений на коже, а также зуда.

Часто к раздражающим триггерам относят грубые ткани (шерсть, джинсу на голое тело, жесткое льняное постельное белье), перепады температур, сухой или загрязненный воздух вызывают дебют или рецидив заболевания, — отметила Макарова.

Еще один негативный фактор — бытовая химия, добавила врач. Кроме того, заболевание могут вызывать пищевые продукты, пыль, плесень, шерсть животных, пыльца и различная домашняя микрофлора.

Косметолог-эстетист Наталья Рябинова ранее посоветовала не покупать косметические средства с формальдегидами. Она объяснила, что этот компонент вызывает раздражение кожи и слизистых.