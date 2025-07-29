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29 июля 2025 в 13:20

Врач назвала причины развития атопического дерматита

Дерматолог Макарова заявила, что косметика может вызвать атопический дерматит

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Декоративная и уходовая косметика, в том числе гели для душа и шампуни, могут спровоцировать развитие атопического дерматита, заявила «Страстям» дерматовенеролог Екатерина Макарова. По ее словам, это заболевание проявляется в виде высыпаний и шелушений на коже, а также зуда.

Часто к раздражающим триггерам относят грубые ткани (шерсть, джинсу на голое тело, жесткое льняное постельное белье), перепады температур, сухой или загрязненный воздух вызывают дебют или рецидив заболевания, — отметила Макарова.

Еще один негативный фактор — бытовая химия, добавила врач. Кроме того, заболевание могут вызывать пищевые продукты, пыль, плесень, шерсть животных, пыльца и различная домашняя микрофлора.

Косметолог-эстетист Наталья Рябинова ранее посоветовала не покупать косметические средства с формальдегидами. Она объяснила, что этот компонент вызывает раздражение кожи и слизистых.

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