Названы опасные для здоровья компоненты косметики

Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова посоветовала не покупать средства с формальдегидами. В разговоре с NEWS.ru она объяснила, что этот компонент вызывает раздражение кожи и слизистых.

Некоторые компоненты косметики могут вызывать раздражение, сушить кожу или провоцировать высыпания. Формальдегид и его производные DMDM Hydantoin, Imidazolidinyl Urea — консерванты, которые постепенно высвобождают формальдегид. Это токсичное вещество, вызывающее раздражение кожи и слизистых. Уже неактуальны в современной косметике, но все еще встречаются, — сказала Рябинова.

По ее словам, также стоит отказаться от косметики с минеральным маслом, которое является продуктом нефтепереработки. Рябинова уточнила, что оно часто используется как увлажняющий агент, но создает на эпидермисе забивающую поры пленку. Эстетист призвала быть особенно внимательными обладательниц жирного и проблемного типа кожи.

Старайтесь избегать SLS и SLES в составах средств для умывания и не чистить лицо «до скрипа». Они используются в качестве пенящихся компонентов, но сильно сушат кожу и разрушают липидный барьер. Искусственные отдушки – под этим названием могут скрываться до сотни разных химических соединений, многие из которых являются потенциальными аллергенами. Даже у людей, у которых ранее не было никаких реакций на коже, есть риск появления раздражения или покраснения при регулярном использовании, — объяснила Рябинова.

Она уточнила, что также вредны для кожи консерванты метилизотиазолинон и метилхлоризотиазолинон (MIT и CMIT), которые должны защищать косметические продукты от роста бактерий и грибков. По словам эстетиста, они часто становятся причиной контактного дерматита, особенно если содержатся в кремах, лосьонах и сыворотках.

Алкоголь денатурированный дает иллюзию легкости и матовости, но на деле сушит кожу и разрушает ее защитный барьер. Небольшое исключение — если тип кожи жирный и в составе есть компенсирующие увлажняющие компоненты, — добавила Рябинова.

Ранее визажист Таша Итунина заявила, что из-за увеличения солнечной активности следует использовать крема с SPF даже в городе. Она отметила, что такой феномен является причиной рака кожи. По ее словам, SPF встречается не только в кремах для пляжа, но и в декоративной косметике, а также в шампунях.