Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 06:20

Названы опасные для здоровья компоненты косметики

Эстетист Рябинова призвала не покупать косметику с формальдегидами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова посоветовала не покупать средства с формальдегидами. В разговоре с NEWS.ru она объяснила, что этот компонент вызывает раздражение кожи и слизистых.

Некоторые компоненты косметики могут вызывать раздражение, сушить кожу или провоцировать высыпания. Формальдегид и его производные DMDM Hydantoin, Imidazolidinyl Urea — консерванты, которые постепенно высвобождают формальдегид. Это токсичное вещество, вызывающее раздражение кожи и слизистых. Уже неактуальны в современной косметике, но все еще встречаются, — сказала Рябинова.

По ее словам, также стоит отказаться от косметики с минеральным маслом, которое является продуктом нефтепереработки. Рябинова уточнила, что оно часто используется как увлажняющий агент, но создает на эпидермисе забивающую поры пленку. Эстетист призвала быть особенно внимательными обладательниц жирного и проблемного типа кожи.

Старайтесь избегать SLS и SLES в составах средств для умывания и не чистить лицо «до скрипа». Они используются в качестве пенящихся компонентов, но сильно сушат кожу и разрушают липидный барьер. Искусственные отдушки – под этим названием могут скрываться до сотни разных химических соединений, многие из которых являются потенциальными аллергенами. Даже у людей, у которых ранее не было никаких реакций на коже, есть риск появления раздражения или покраснения при регулярном использовании, — объяснила Рябинова.

Она уточнила, что также вредны для кожи консерванты метилизотиазолинон и метилхлоризотиазолинон (MIT и CMIT), которые должны защищать косметические продукты от роста бактерий и грибков. По словам эстетиста, они часто становятся причиной контактного дерматита, особенно если содержатся в кремах, лосьонах и сыворотках.

Алкоголь денатурированный дает иллюзию легкости и матовости, но на деле сушит кожу и разрушает ее защитный барьер. Небольшое исключение — если тип кожи жирный и в составе есть компенсирующие увлажняющие компоненты, — добавила Рябинова.

Ранее визажист Таша Итунина заявила, что из-за увеличения солнечной активности следует использовать крема с SPF даже в городе. Она отметила, что такой феномен является причиной рака кожи. По ее словам, SPF встречается не только в кремах для пляжа, но и в декоративной косметике, а также в шампунях.

красота
советы
здоровье
косметика
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волнения Трампа по поводу доллара назвали обоснованными
Япония может остаться без премьер-министра
Пленный раскрыл, как Киев прокладывает путь для «нормальных» войск
Депутат ответил на призыв Стерлигова заранее покупать гробы
«Солнцепек» сжег систему полевых укреплений ВСУ
Турэксперт раскрыла, в какой стране нельзя покупать поддельные вещи
Названы четыре причины внезапного учащенного сердцебиения ночью
Зеленский подписал закон о новых ограничениях на Украине
Названы опасные для здоровья компоненты косметики
Россиян предупредили об опасности замены психологов нейросетями
Музыкальные легенды отреагировали на смерть Оззи Осборна
Новый проект о бездомных животных внесли на рассмотрение в Госдуму
Общественники призвали облегчить детям бойцов СВО сдачу ЕГЭ
Россиян предупредили о необходимости регулярно менять фильтры для воды
Минпросвещения выявило, сколько часов в неделю должны учиться школьники
«Будет иметь последствия»: Россия сожалеет об одном решении США
Турция подешевела на 30%: стоит ли брать путевку прямо сейчас
Стало известно, кто проигнорировал похороны режиссера Юрия Кары
Врач раскрыла идеальную продолжительность чистки зубов
МРОТ может вырасти до 50 тысяч рублей со следующего года
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.