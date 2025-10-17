Составлен список продуктов-спасателей, которые заменят аптечку

Холодный картофель является эффективным средством для облегчения симптомов ушибов, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова. Обычный зеленый горошек, по ее словам, станет отличной заменой дорогостоящим гелевым маскам для лица.

Вам когда-нибудь зашивали рассеченную бровь в три часа ночи? Или ребенок прибегал с шишкой размером с яйцо? Аптеки закрыты, а стандартный лед течет и неудобен. Но наша морозилка — это скорая помощь в формате 24/7, главное знать, как использовать еду в виде аптечки. Главный союзник в борьбе с ушибами — обычная картошка. Разрежьте ее пополам и держите в морозилке. Холодный срез является идеальным компрессом. Секрет в крахмале и соке, которые создают на коже особую гелевую прослойку, обеспечивая длительное и мягкое охлаждение без обморожения, — отметила Попова.

Она поделилась, что замороженный зеленый горошек — бюджетная замена модным гелевым маскам для лица. По словам Поповой, горошины принимают форму тела и нагреваются медленнее, чем вода. Нутрициолог пояснила, что это обеспечивает длительное и глубокое охлаждение, которое снимает отек, в том числе при растяжениях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сильно охлажденные кружочки огурца и ледяной йогурт — скорая помощь от мешков под глазами. Огурец на 95% состоит из воды с тартроновой кислотой, которая сужает сосуды и убирает отечность. А йогурт — это молочная кислота и пробиотики, они тонизируют кожу и снимают раздражение. Отличная маска без лишних трат, — добавила Попова.

Она отметила, что вишня и малина — это натуральные аналоги ибупрофена, поскольку содержат антоцианы, мощные природные противовоспалительные компоненты. Эти вещества, по словам нутрициолога, блокируют воспалительные ферменты, действуя так же, как обезболивающее, но естественным путем.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что тыквенные семечки помогают снизить тревожность из-за содержания магния. По ее словам, сбалансированное питание с достаточным уровнем серотонина может улучшить эмоциональное состояние.