Противопоказания для солярия: кому нельзя загорать с искусственным солнцем

Если вы хотите получить красивый загар без вреда для здоровья, важно знать, как правильно загорать в солярии. Искусственное солнце может быть как полезным, так и опасным, если не соблюдать правила.

Подготовка к первому посещению

Перед первым сеансом сделайте пилинг тела, чтобы удалить омертвевшие клетки и обеспечить ровный загар. За 2–3 дня откажитесь от депиляции и скрабов, чтобы не раздражать кожу. Обязательно проверьте, нет ли у вас противопоказаний.

Кому легче загореть?

Загар ложится быстрее на смуглую кожу (III–IV фототип). Брюнетам и шатенам потребуется меньше сеансов, чем блондинам и рыжим (I–II фототип), чья кожа склонна к ожогам.

Нужны ли кремы?

Использование специальных кремов для солярия обязательно. Они увлажняют кожу, стимулируют выработку меланина и защищают от пересушивания. Перед солярием наносите специальный активатор загара, защищающий от пересыхания. После используйте увлажняющее молочко или лосьон с пантенолом.

Влияет ли питание на загар?

Бета-каротин (морковь, тыква, шпинат) может усилить золотистый оттенок кожи, но эффект слабее, чем при естественном загаре. Пить морковный сок перед солярием можно, но не ждите чуда — это лишь вспомогательный фактор.

Солярий vs солнце: сходства и различия

Важно понимать, что солярий — это не просто замена солнца, а серьезная процедура, требующая подготовки и ответственности.

В отличие от солнца, солярий дает контролируемую дозу ультрафиолета. Искусственное излучение содержит больше UVA-лучей (до 95%), которые проникают глубоко в кожу и отвечают за пигментацию. Натуральное солнце — это смесь UVA и UVB, последние вызывают не только загар, но и ожоги. В солярии риск ожога ниже, но старение кожи может ускоряться.

Противопоказания для солярия

При склонности к пигментации или герпесу солярий лучше посещать только после консультации врача. Но есть ряд и иных ограничений:

беременность;

онкология;

купероз и много родинок;

прием антибиотиков и гормональных препаратов.

Теперь вы знаете, как правильно загорать в солярии, и сможете сделать это безопасно и эффективно. Главное — умеренность и правильный уход!

