Противопоказания для солярия: кому нельзя загорать с искусственным солнцем

Если вы хотите получить красивый загар без вреда для здоровья, важно знать, как правильно загорать в солярии. Искусственное солнце может быть как полезным, так и опасным, если не соблюдать правила.
Подготовка к первому посещению
Перед первым сеансом сделайте пилинг тела, чтобы удалить омертвевшие клетки и обеспечить ровный загар. За 2–3 дня откажитесь от депиляции и скрабов, чтобы не раздражать кожу. Обязательно проверьте, нет ли у вас противопоказаний.
Кому легче загореть?
Загар ложится быстрее на смуглую кожу (III–IV фототип). Брюнетам и шатенам потребуется меньше сеансов, чем блондинам и рыжим (I–II фототип), чья кожа склонна к ожогам.
Нужны ли кремы?
Использование специальных кремов для солярия обязательно. Они увлажняют кожу, стимулируют выработку меланина и защищают от пересушивания. Перед солярием наносите специальный активатор загара, защищающий от пересыхания. После используйте увлажняющее молочко или лосьон с пантенолом.
Влияет ли питание на загар?
Бета-каротин (морковь, тыква, шпинат) может усилить золотистый оттенок кожи, но эффект слабее, чем при естественном загаре. Пить морковный сок перед солярием можно, но не ждите чуда — это лишь вспомогательный фактор.
Солярий vs солнце: сходства и различия
Важно понимать, что солярий — это не просто замена солнца, а серьезная процедура, требующая подготовки и ответственности.
В отличие от солнца, солярий дает контролируемую дозу ультрафиолета. Искусственное излучение содержит больше UVA-лучей (до 95%), которые проникают глубоко в кожу и отвечают за пигментацию. Натуральное солнце — это смесь UVA и UVB, последние вызывают не только загар, но и ожоги. В солярии риск ожога ниже, но старение кожи может ускоряться.
Противопоказания для солярия
При склонности к пигментации или герпесу солярий лучше посещать только после консультации врача. Но есть ряд и иных ограничений:
беременность;
онкология;
купероз и много родинок;
прием антибиотиков и гормональных препаратов.
Теперь вы знаете, как правильно загорать в солярии, и сможете сделать это безопасно и эффективно. Главное — умеренность и правильный уход!
