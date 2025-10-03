Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 15:47

Онколог призвал ввести полный запрет на солярии в России

Онколог Гурин призвал запретить солярии, чтобы защитить россиян от развития рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Солярии необходимо полностью запретить в России, чтобы снизить риски развития рака у граждан, заявил НСН хирург-онколог Антон Гурин. Он напомнил, что во время таких процедур люди находятся под существенным воздействием ультрафиолета.

Чем чаще и больше человек подвергается ультрафиолету, тем выше у него риск заболеть раком. Здесь очень опасен солярий. Сейчас нет агрессивных облучателей, там не те лампы, что раньше, которые вызывали онкологию моментально. Но все равно это очень вредно. Я бы запретил солярии как врач, — высказался Гурин.

Он отметил, что в международном сообществе дерматологии уже отказались от соляриев. В некоторых странах подобные процедуры запрещены, добавил онколог.

Ранее онколог Басир Бамматов заявил, что риск развития рака желудка можно снизить, если ограничить употребление жареных, соленых и копченых продуктов. По его словам, также следует полностью отказаться от курения и алкоголя.

здоровье
онкологи
солярий
заболевания
