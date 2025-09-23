Онколог назвал продукты, провоцирующие развитие рака желудка

Риск развития рака желудка реально снизить, если полностью отказаться от курения, алкоголя и соленой пищи, заявил NEWS.ru заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи, врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов. По его словам, нужно также ограничить употребление жареных и копченых продуктов.

Следует уменьшить количество соленой, копченой, жареной и маринованной пищи. Относительно соли: дело в том, что большое количество соли повреждает слизистую оболочку, облегчает проникновение канцерогенных веществ и усиливает действие бактерии Helicobacter pylori. Важно придерживаться разумной нормы — не более пяти граммов в сутки (это примерно одна чайная ложка вместе со всей «скрытой» солью в готовых продуктах), — добавил эксперт.

Ограничить нужно и красное мясо, и колбасы, включив в рацион свежие овощи, фрукты, зелень и продукты, богатые клетчаткой, объяснил Бамматов. Отдавать предпочтение нужно щадящей термической обработке — варке, тушению, запеканию, отметил медик.

Отказаться нужно и от курения, поскольку табак увеличивает риск рака желудка в несколько раз. Сведите к минимуму употребление алкоголя, особенно крепкого. Этанол и продукты его распада (ацетальдегид) обладают токсическим действием. Они напрямую повреждают клетки желудка, вызывают хроническое воспаление и эрозии, что повышает вероятность злокачественного перерождения, — подытожил врач.

