19 сентября 2025 в 15:04

Россиянам озвучили опасное последствие сидячей работы

Нутрициолог Хайкина заявила, что у офисных сотрудников замедляется метаболизм

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из-за сидячей работы замедляется метаболизм, сообщила нутрициолог Дарья Хайкина в беседе с «Газетой.Ru». По ее словам, замедление обмена веществ происходит даже у тех сотрудников, которые находят время на занятия спортом. Она добавила, что при постоянном сидении мышечные ткани перестают работать.

В жизни так бывает, что человек правильно питается, регулярно уделяет время спорту, вовремя ложится спать, да и с гормонами у него все хорошо. Но вес как стоял, так и стоит на месте. Как правило, это работник умственного труда, и он практически весь свой день проводит за компьютером. Важно понять, что при сидячей работе тело перестает тратить энергию так, как должно, — сообщила врач.

Чтобы офисная работа не мешала похудению, собеседница порекомендовала каждые полчаса делать разминку, выполнять мини-зарядку за столом, соблюдать питьевой режим и использовать лестницу вместо лифта. По ее словам, эти простые правила помогут заставить мышцы работать и улучшить кровообращение.

Ранее диетолог Софья Елиашевич развеяла миф о том, что замедленный обмен веществ сам по себе ведет к ожирению. По ее словам, причиной лишнего веса чаще всего становится отсутствие регулярной физической активности. Эксперт добавила, что замедленный метаболизм встречается крайне редко и обычно связан с гормональными нарушениями.

