Где отдохнуть на море в августе за 100 тысяч без визы: топ-4 дешевых стран

Курортный сезон подходит к концу во многих странах. Российским туристам это может сыграть на руку, поскольку цены пошли вниз. По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, отдых за границей порой обходится дешевле, чем в Краснодарском крае. О том, какие безвизовые направления больше всего популярны у отдыхающих из РФ, где можно бюджетно провести отпуск — в материале NEWS.ru.

Куда туристы из России могут поехать без визы

На сегодняшний день российский загранпаспорт позволяет посетить без визы 114 стран. Он занимает 46-е место в мировом рейтинге свободы передвижения. В прошлом году паспорт РФ находился на 51-й строчке.

Основные безвизовые направления для россиян — государства Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и постсоветского пространства. Самые востребованные у туристов из РФ страны свободного посещения — Турция, ОАЭ и Таиланд. Без специальных разрешительных документов можно, в частности, въехать на территорию Египта, Вьетнама, Кубы, Марокко, Сербии, а также Черногории.

«У нас достаточно большой пул безвизовых стран, но не во все из них есть прямые рейсы. Это играет роль при выборе отпуска, так как далеко не каждый хочет обременять себя пересадками. В некоторых государствах виза ставится по прилете», — рассказала тревел-блогер и турагент Наталья Ансталь.

Список самых бюджетных безвизовых стран для россиян

Абхазия

По словам вице-президента Альянса туристических агентств (АТА) Алексана Мкртчяна, на сегодняшний день самое бюджетное направление безвизового отдыха — это Абхазия. Менее чем за 4000 рублей в этой стране доступны не «олинклюзивы», но отели с вполне неплохим сервисом.

«Четырехзвездочную гостиницу с трехразовым питанием можно найти за 2,5 тысячи рублей в день на одного человека», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Он отметил, что в Абхазию едут преимущественно небогатые туристы. Привлекательность этого курорта кроется в его низких ценах. Как отмечают эксперты, сервис — слабое звено туротрасли страны. Путешественники выбирают республику из-за «природы, которую крайне мало где можно найти».

Вид на Гагру, Абхазия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Египет

На втором месте по затратам на отпуск идет Египет, отметил Мкртчян. Неделя в трехзвездочном отеле по системе «все включено» обойдется в 65 тысяч рублей на двоих. В эту цену, помимо проживания, включены перелет из Москвы, трансфер к месту проживания и туристическая страховка.

Принято считать, что уровень сервиса в египетских гостиницах чуть хуже, чем в Турции. Дело в разных представлениях о том, что подразумевает «все включено». В Шарм-эш-Шейхе или Хургаде под этим понимается неограниченное питание, а в Анталье или Белеке — питание, спа-процедуры, услуги аниматоров, детские клубы и так далее. При этом в Египте, как отмечают специалисты, активно работают над повышением качества обслуживания.

Турция

В Турции неделя в отеле «все включено» обойдется в 80 тысяч рублей на двоих. Если повезет, можно найти предложения за 70 тысяч, сказал Мкртчян.

Турция славится более высоким уровнем сервиса по сравнению со своим соседом из Северной Африки. Однако в последние годы россияне заметили некоторые ухудшения. Например, из номеров дорогих «пятерок» исчезли махровые халаты. Их можно взять у администрации отеля за отдельную плату. Кроме того, питание стало скромнее: в меню сократили количество фруктов и мяса.

«Самое востребованное направление — Турция. Август — топовый месяц для поездки в эту страну. В конце августа — начале сентября россияне также рассматривают возможность отдыха в Египте, потому что выходит дешевле, море более интересное, погода потеплее и посуше», — подчеркнула Ансталь.

На курорте в Турции Фото: Shutterstock/FOTODOM

ОАЭ

Самое дорогое из относительно бюджетных безвизовых направлений — Объединенные Арабские Эмираты. За трехзвездочный отель в формате «все включено» в этой стране придется отдать от 80 до 90 тысяч рублей за двоих с учетом перелета.

В последнее время в ОАЭ развиваются курорты, где у отелей есть собственная территория с береговой линией. Побывавшие в Эмиратах россияне хвалят их за пляжи: все они песчаные, а вход в воду пологий. Граждан РФ также привлекает местный шоппинг. Несмотря на то что страну нельзя назвать дешевой, НДС составляет всего 5%. Его можно вернуть с помощью Tax free.

За границей в августе отдыхать дешевле, чем в России?

При покупке бюджетных путевок придется пожертвовать уровнем сервиса, отметил Мкртчян. Однако, по его мнению, это лучше, чем «поехать в три звезды в Архипо-Осиповку с одними завтраками». Люди, которые выбирают бюджетный отдых, не ждут пятизвездочный сервис, сказал вице-президент АТА.

«В России вы не найдете аналогичный отдых за такие деньги. У нас невозможно подобрать отель „все включено“ со спиртным и так далее за 80 тысяч на двоих. Как только появляется слово „алкоголь“, сразу это тянет всю сумму», — подчеркнул турэксперт.

Он привел в пример Сочи, где отдых, который составляет конкуренцию зарубежным бюджетным направлениям, обойдется в те же 70 тысяч рублей. Однако в эту стоимость не включены билеты на транспорт, которые нужно оплачивать самостоятельно.

«Что же лукавить? Давайте говорить прямо — Красное море на порядок интереснее, чем Черное», — добавил собеседник NEWS.ru.

Мкртчян добавил, что низкие цены на отдых в Египте и ОАЭ в августе обусловлены жаркой погодой. Путевки начнут дорожать в сентябре. Дешевизна отдыха Турции связана с переизбытком перевозки.

Ансталь советует россиянам рассмотреть направления, где в августе нет разгара туристического сезона. Это позволит сэкономить на путевке. Она добавила, что все зависит от формата, который вы хотите. По словам Ансталь, в последнее время отдыхающие из РФ все чаще рассматривают поездки не на море, а, например, в Грузию и Армению.

