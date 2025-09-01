День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 18:00

Россиянам рассказали, как определить обезвоживание организма

Дерматолог Омарова: для определения обезвоживания нужно сжать кожу на щеке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы понять, обезвожен ли организм, можно сделать простой тест для выявления этого потенциально опасного состояния, рассказала врач-дерматолог, косметолог, совладелица сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова. Для этого нужно сжать кожу на щеке или ладони, передает Lenta.ru.

Сожмите в небольшую складку кожу на тыльной стороне ладони или щеке и отпустите. В норме кожа в течение нескольких секунд должна вернуться в исходное состояние. Если этого не происходит или остается складочка, вероятность обезвоживания велика, — поделилась секретом эксперт.

Помимо этого, Омарова отметила, что обезвоженность кожи можно определить по ее внешнему виду. По словам врача, при дефиците влаги кожа теряет здоровый вид, становится серой, чувствительной и менее упругой и эластичной. На ней появляются шелушение и зуд, а мелкие морщины становятся заметнее.

Врач указала, что обезвоживание может быть симптомом серьезных внутренних нарушений, таких как ОРВИ, грипп и другие болезни, сопровождающиеся высокой температурой и обильным потоотделением. Также это может свидетельствовать о хронических заболеваниях, например, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), или быть результатом неконтролируемого использования мочегонных препаратов.

Ранее косметолог Ольга Махова рассказала, что отсутствие должного ухода за кожей может привести к ее преждевременному старению. Она подчеркнула важность правильного ухода за кожей лица, особенно в условиях современного города, где кожа подвергается воздействию пыли, токсинов и других неблагоприятных факторов.

