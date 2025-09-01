День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 04:30

Косметолог рассказала, к чему приводит отсутствие ухода за кожей

Косметолог Махова: отсутствие ухода за кожей грозит преждевременным старением

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отсутствие должного ухода за кожей приводит к преждевременному старению, заявила NEWS.ru косметолог, специалист по работе с лицом и телом Ольга Махова. По ее словам, особое внимание необходимо уделять коже лица, которая остается открытой в любую погоду.

Кожа загрязняется от пыли, токсинов, выхлопных газов, табачного дыма и обезвоживается ультрафиолетовыми лучами, поэтому за ней просто необходим уход, иначе ее может ждать преждевременное старение, сухость, тусклость, раздражение, а иногда даже воспаление. Кожа на лице — самая беззащитная и требующая особого внимания, поскольку остается открытой в любую погоду. Уход должен состоять из утренних и вечерних процедур, — сказала Махова.

Она уточнила, что первым этапом является очищение, для чего подойдут пенки, мицеллярная вода и гидрофильное масло. После этого, отметила косметолог, необходимо тонизировать кожу, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс, сузить поры и улучшить впитываемость средств дальнейшего ухода.

Без достаточного увлажнения кожа становится сухой. Сухость ослабляет защитный слой, может появиться раздражение и преждевременное увядание кожи. Для увлажнения отлично подойдет гиалуроновая кислота. Питание активными компонентами также необходимо, так как без него снижается регенерация клеток. Питание придает коже сияющий и ухоженный вид. Главное, не переусердствовать: чрезмерно агрессивный и частый уход может снизить защитный барьер, вызвать сухость, раздражение и восприимчивость к бактериям, — добавила Махова.

Ранее косметолог Людмила Елисавецкая заявила, что уход за кожей народными средствами может привести к тяжелому отеку. По ее словам, натуральные ингредиенты, такие как эфирные масла, маски из яиц или меда, а также травяные настои, являются аллергенами.

красота
советы
косметика
косметологи
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иноагентам запретили учить россиян
Перечни медпротивопоказаний к управлению авто обновились в России
Косметолог рассказала, к чему приводит отсутствие ухода за кожей
Юрист раскрыл, какой штраф грозит за езду с выключенными фарами
«По-мужски»: в РФ оценили реакцию Трампа на покушение в 2024 году
Бывший адвокат Трампа серьезно пострадал при ДТП
США намерены держать контакт с ядерными державами
Юрист нашел способ защитить деньги на содержание детей
Ворота российского консульства в Сиднее протаранил автомобиль
Очевидцы сообщили об атаке дронов на Краснодарский край
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 1 сентября, жара и облегчение
Новый механизм защиты заемщиков начал действовать в России
Назван простой способ сэкономить на стройматериалах для ремонта
«В добрый путь!»: Путин обратился к россиянам в День знаний
В РФПИ пошутили про мнимую изоляцию России
«На границе неспокойно»: Захарова высмеяла решение Литвы развести болото
Предположительного убийцу «коменданта Майдана» задержали
Российские силы сбили 25 беспилотников за три часа
В Израиле озвучили, что хотят сделать с Гретой Тунберг
SHOT сообщил о взрывах под Краснодаром
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.