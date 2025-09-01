Косметолог рассказала, к чему приводит отсутствие ухода за кожей Косметолог Махова: отсутствие ухода за кожей грозит преждевременным старением

Отсутствие должного ухода за кожей приводит к преждевременному старению, заявила NEWS.ru косметолог, специалист по работе с лицом и телом Ольга Махова. По ее словам, особое внимание необходимо уделять коже лица, которая остается открытой в любую погоду.

Кожа загрязняется от пыли, токсинов, выхлопных газов, табачного дыма и обезвоживается ультрафиолетовыми лучами, поэтому за ней просто необходим уход, иначе ее может ждать преждевременное старение, сухость, тусклость, раздражение, а иногда даже воспаление. Кожа на лице — самая беззащитная и требующая особого внимания, поскольку остается открытой в любую погоду. Уход должен состоять из утренних и вечерних процедур, — сказала Махова.

Она уточнила, что первым этапом является очищение, для чего подойдут пенки, мицеллярная вода и гидрофильное масло. После этого, отметила косметолог, необходимо тонизировать кожу, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс, сузить поры и улучшить впитываемость средств дальнейшего ухода.

Без достаточного увлажнения кожа становится сухой. Сухость ослабляет защитный слой, может появиться раздражение и преждевременное увядание кожи. Для увлажнения отлично подойдет гиалуроновая кислота. Питание активными компонентами также необходимо, так как без него снижается регенерация клеток. Питание придает коже сияющий и ухоженный вид. Главное, не переусердствовать: чрезмерно агрессивный и частый уход может снизить защитный барьер, вызвать сухость, раздражение и восприимчивость к бактериям, — добавила Махова.

Ранее косметолог Людмила Елисавецкая заявила, что уход за кожей народными средствами может привести к тяжелому отеку. По ее словам, натуральные ингредиенты, такие как эфирные масла, маски из яиц или меда, а также травяные настои, являются аллергенами.