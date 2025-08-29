День знаний — 2025
29 августа 2025 в 07:00

Косметолог предостерегла от ухода за кожей народными средствами

Косметолог Елисавецкая: натуральный уход за кожей может привести к отеку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уход за кожей народными средствами может привести к тяжелому отеку, заявила NEWS.ru косметолог Людмила Елисавецкая. По ее словам, натуральные ингредиенты, такие как эфирные масла, маски из яиц или меда, а также травяные настои являются аллергенами.

Стремление к натуральному уходу понятно, но бабушкины рецепты против морщин и пигментных пятен часто несут скрытые угрозы. Главная опасность — непредсказуемость. Состав домашних масок нестабильный. Аллергические реакции — самый частый спутник натурального ухода. Эфирные масла, маски из яиц, меда, травяные настои — мощные аллергены. Последствия — от зуда и покраснения до тяжелого отека, — сказала Елисавецкая.

Она уточнила, что лимонный сок, популярный для осветления, содержит агрессивные кислоты, вызывающие ожоги и сильное раздражение. Кроме того, по словам косметолога, он повышает чувствительность кожи к солнцу, усиливая пигментацию.

Яичные маски популярны, однако их использование может привести к опасным последствиям: бактериальному заражению, забитым порам, черным точкам и сильной аллергической реакции, даже дерматиту. Кроме того, агрессивные компоненты разрушают гидролипидный барьер, обезвоживая кожу и усугубляя проблемы, которые должны были решить, — добавила Елисавецкая.

Ранее визажист Таша Итунина заявила, что использовать крема с Sun Protection Factor необходимо даже в городе из-за увеличения солнечной активности, которая провоцирует рак кожи. По ее словам, SPF встречается не только в кремах для пляжа, но и в декоративной косметике, а также в шампунях.

Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
