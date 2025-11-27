День матери
Раскрыты причины постоянного чувства голода

Психолог Соболева: причиной постоянного голода может быть обезвоживание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Постоянное чувство голода может преследовать человека не только из-за недостатка калорий или стресса, объяснила «Газете.ru» клинический и семейный психолог семейной клиники психического здоровья и лечения зависимостей Rehab Family Полина Соболева. По ее словам, иногда за сигналом о желании поесть скрывается банальная нехватка воды в организме.

Специалист отметила, что причины повышенного аппетита варьируются от поведенческих особенностей до серьезных проблем со здоровьем. Среди физиологических причин — дисбаланс сахара в крови и инсулинорезистентность, из-за которых организм постоянно требует новую порцию энергии, особенно в виде простых углеводов. Кроме того, чувство голода может провоцировать дефицит витаминов, минералов и недостаток сна.

На аппетит также влияет обезвоживание: центр голода и жажды в гипоталамусе расположены рядом. Иногда организм путает сигнал жажды с сигналом голода, — рассказала Соболева.

Не стоит забывать и о психологических факторах, таких как «заедание» эмоций, добавила психолог. Чтобы справиться с непрекращающимся голодом, эксперт посоветовала сначала пройти медицинское обследование, а затем скорректировать рацион и образ жизни.

Ранее стало известно, что комедийные фильмы могут вызвать аппетит. Как рассказала клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог Ольга Ромашина, приятный визуальный ряд способствует расслаблению и организм переходит в режим «отдыха и пищеварения».

