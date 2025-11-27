Психолог назвала жанры кино, вызывающие аппетит

Комедийные фильмы могут вызвать аппетит, рассказала «Вечерней Москве» клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог Ольга Ромашина. Она объяснила, что приятный визуальный ряд способствует расслаблению, и организм переходит в режим «отдыха и пищеварения».

В этом состоянии улучшается кровоснабжение органов пищеварения, повышается чувствительность вкусовых рецепторов, и человек легче насыщается едой, — рассказала Ромашина.

Психолог отметила, что визуальный ряд, вызывающий тревогу или ужас, наоборот, может вызвать нарушения при приеме пищи. По ее словам, при просмотре фильмов ужасов снижается сенсорная интеграция.

Ранее нутрициолог Ольга Панова рассказала, что стакан теплой воды перед едой поможет лучше контролировать аппетит. По ее мнению, это запустит пищеварение и окажет благоприятный эффект на поджелудочную железу.