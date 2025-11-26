День матери
26 ноября 2025 в 16:46

Нутрициолог дала советы по контролю аппетита

Нутрициолог Панова: теплая вода перед едой поможет контролировать аппетит

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стакан теплой воды перед едой поможет лучше контролировать аппетит, рассказала «Радио 1» нутрициолог Ольга Панова. По ее мнению, это запустит пищеварение и окажет благоприятный эффект на поджелудочную железу.

Нет необходимости выпивать строго два литра воды в день, потому что есть более разумный подход. Этот простой и доступный ритуал, который может кардинально улучшить ваше самочувствие. Чашечка теплой воды — примерно 40 градусов — поможет улучшить пищеварение, — рассказала Панова.

По словам нутрициолога, это поможет справиться с чувством сильного голода. Она призвала попробовать этот способ вместо того, чтобы начинать прием пищи с салата.

Ранее нутрициолог Екатерина Шлапак рассказала, что, чтобы сделать новогодний стол полезным, стоит добавлять в салаты свежие овощи и зелень. Специалист подчеркнула, что также блюда должны сочетать в себе полноценный белок, клетчатку и полезные жиры.

